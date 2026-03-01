Fio bankaFio banka
Fico hlási pripravenosť na evakuáciu z Blízkeho východu. Vyjadril solidaritu krajinám pod paľbou Iránu

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) vyjadril solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov Iránu. Na nedeľnej tlačovej konferencii deklaroval pripravenosť na evakuáciu občanov SR, pokiaľ budú zrušené bezletové zóny.

01.03.2026 09:41
Fico o útokoch USA a Izraela na Irán: Trpieť budeme aj my
Zdroj: FB/Robert Fico

„Chcem opätovne vyjadriť solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov. Osobitne Spojeným arabským emirátom, pretože je to krajina, a najmä jej politické vedenie, ktoré sa usiluje o stabilitu a mier v regióne,“ podotkol.

Podčiarkol, že krízové centrum na slovenskom rezorte zahraničia funguje nepretržite. „Prebieha komunikácia, registrácia tých občanov SR, ktorí sa nachádzajú v krízovej oblasti s tým, že sa vyhľadávajú ďalší, ktorí by mali záujem o spoluprácu a poskytnutie relevantných informácií,“ dodal.

Iránsky duchovný vodca Alí Chameneí je mŕtvy, oznámili štátne média. / Zdroj: Reuters

Fico očakáva možný nárast cien energií, ak by prišlo k dlhodobej blokáde Hormuzského prielivu v kombinácii so zastavením tranzitu ropy cez územie Ukrajiny.

Premiér ešte v sobotu (28. 2.) večer hovoril v súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe o ďalšom dôkaze totálneho rozkladu svetového poriadku a úplného ignorovania medzinárodného práva. „Veľkí a silní si robia čo chcú, OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať. Môžeme mať silné diplomatické vyjadrenia, môžeme odsudzovať, na vojenskom útoku proti Iránu to nič nezmení,“ zdôrazňoval.

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty americké (USA) spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe.

