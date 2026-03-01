Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Premiér podáva trestné oznámenie na prokurátora Šúreka, chce zvrátiť rozhodnutie z roku 2023

Premiér podáva trestné oznámenie na prokurátora Šúreka, chce zvrátiť rozhodnutie z roku 2023

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) avizoval na nedeľnej tlačovej konferencii podanie trestného oznámenia na prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR Michala Šúreka pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zároveň hovoril o iniciovaní trestného stíhania Ľudovíta Makóa, osoby spolupracujúcej s orgánmi činnými v trestnom konaní.

01.03.2026 11:20
debata (41)
Fico reaguje na generálneho prokurátora. Oznámil trestné oznámenie na Šúreka
Video
Robert Fico avizoval podanie trestného oznámenia na prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR Michala Šúreka. / Zdroj: ta3

„Podávame trestné oznámenie a predovšetkým sa domnievame, že prokurátor GP SR Michal Šúrek sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obraciame sa na GP SR s týmto trestným oznámením. Nie je to anonymné trestné oznámenie, my sa pod to všetci pekne podpíšeme,“ povedal Fico. Argumentoval okolnosťami zastavenia trestného stíhania Makóa. Hovoril aj o údajnom skartovaní spisu spolu s nahrávkou, ktorú mal podľa Fica zmanipulovať Makó.

Fico o rope, Zelenskom a Samsungu
Video
Zdroj: ta3

Fico poukázal na uznesenie z 3. novembra 2023, ktorým sa zastavilo Makóovi ako spolupracujúcej osobe trestné stíhanie. „Myslíme si, že iniciovanie obnovy konania by mohlo viesť k zrušeniu tohto uznesenia, čo by v praxi znamenalo opätovné trestné stíhanie tohto človeka pre závažné trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa, zosnovanie zločineckej skupiny a spôsobenie škody 18 miliónov eur za to, že bol súčasťou skupiny, ktorá organizovala nelegálne vyplácanie nelegálnych vratiek DPH,“ tvrdil premiér.

Žilinka odišiel z výboru, hovorí o snahe zasahovať do činnosti prokuratúry
Video

Poradca predsedu vlády SR a advokát Marek Para na nedeľnej tlačovej konferencii hovoril o zneužívaní inštitútu „kajúcnika“ v rokoch 2020 až 2023. Podľa podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer) existuje systém zneužívania tohto inštitútu. Popísaný systém podľa podpredsedu vlády a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer) znamenal rozklad právneho štátu v rokoch 2020 až 2023.

Facebook X.com 41 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #prokurátori #Michal Šúrek
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"