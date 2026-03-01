Premiér podáva trestné oznámenie na prokurátora Šúreka, chce zvrátiť rozhodnutie z roku 2023

„Podávame trestné oznámenie a predovšetkým sa domnievame, že prokurátor GP SR Michal Šúrek sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obraciame sa na GP SR s týmto trestným oznámením. Nie je to anonymné trestné oznámenie, my sa pod to všetci pekne podpíšeme,“ povedal Fico. Argumentoval okolnosťami zastavenia trestného stíhania Makóa. Hovoril aj o údajnom skartovaní spisu spolu s nahrávkou, ktorú mal podľa Fica zmanipulovať Makó.
Fico poukázal na uznesenie z 3. novembra 2023, ktorým sa zastavilo Makóovi ako spolupracujúcej osobe trestné stíhanie. „Myslíme si, že iniciovanie obnovy konania by mohlo viesť k zrušeniu tohto uznesenia, čo by v praxi znamenalo opätovné trestné stíhanie tohto človeka pre závažné trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa, zosnovanie zločineckej skupiny a spôsobenie škody 18 miliónov eur za to, že bol súčasťou skupiny, ktorá organizovala nelegálne vyplácanie nelegálnych vratiek DPH,“ tvrdil premiér.
Poradca predsedu vlády SR a advokát Marek Para na nedeľnej tlačovej konferencii hovoril o zneužívaní inštitútu „kajúcnika“ v rokoch 2020 až 2023. Podľa podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer) existuje systém zneužívania tohto inštitútu. Popísaný systém podľa podpredsedu vlády a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer) znamenal rozklad právneho štátu v rokoch 2020 až 2023.