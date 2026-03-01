Danko by neváhal. Fico by mal prijať pozvánku od Zelenského, povedal šéf SNS

„Ak by som ja dostal takúto ponuku, neviem si predstaviť, že by som tam nešiel,“ uviedol Danko v reakcii na stanovisko premiéra, ktorý by preferoval stretnutie s ukrajinským prezidentom na neutrálnom mieste. Danko takisto dodal, že on by pri takomto stretnutí požiadal o inšpekciu miesta ropovodu Družba, ktoré Ukrajina prezentuje ako poškodené v rozsahu neumožňujúcom tranzit ropy.
Doterajšie ukrajinské odmietnutie inšpekcie poškodeného miesta Dankovi naznačuje, že ropovod nie je poškodený natoľko, že by nebol „opraviteľný“. Naznačil zároveň, že prípad ropovodu Družba môže mať podobné pozadie, aké bolo pri poškodení plynovodu Nord Stream, odvoláva sa pritom na zdroje z Maďarska.
Protiústavná voľba zo zahraničia?
Podpredseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej Danko si myslí, že pri voľbe poštou zo zahraničia je veľa protiústavných prvkov. Zároveň vylúčil, že by chcela koalícia voľbu zo zahraničia zrušiť. Predseda národniarov to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
Spresnil, že jedným zo základných prvkov voľby je čas rozhodnutia, s tým, že keď prebieha volebná kampaň, každý občan by sa mal v deň voľby rozhodovať na základe prebiehajúcej kampane. „Ak máme voľby v zahraničí nastavené na nejaký dlhší časový úsek, nie je to spravodlivé, pretože je narušená rovnosť prístupu a posúdenia politikov,“ podotkol Danko. Vysvetlil, že snahou koalície je, aby ľudia v zahraničí prišli v deň volieb na nejaké miesto v určitom čase a mali v daný deň možnosť rozhodnúť sa tak ako všetci občania SR.
Danko v tejto súvislosti informoval, že SNS pripravuje zákon k zjednoteniu archivácie a systémov prieskumných agentúr. Odôvodnil to tým, že niektoré agentúry nedokážu zdokladovať finančné prostriedky, ktoré dávajú na call centrá. SNS má takisto podľa jeho slov v pláne pripraviť asi osem zákonov, ktoré sa týkajú pomoci ľuďom v dôchodkovom veku, mladým ľuďom pri brigádnických prácach či zníženia daní. Danko vyhlásil, že SNS príde s revolučnými riešeniami pre živnostníkov. „Máme pripravený zákon, že ak živnostník zarába do 10-tisíc eur, bude si môcť od štátu kúpiť licenciu za 2000 eur, pretože je dnes nelogické, že potrebuje zarobiť aspoň 450 eur mesačne, čo je dokopy 5000, to znamená, ak živnostník nezarobí 5000, 5000 odvádza štátu," priblížil Danko.
V relácii sa dotkli aj viacerých iných tém z domácej politiky. Danko napríklad vylúčil, že si vie predstaviť premiéra Roberta Fica (Smer) ako sudcu Ústavného súdu SR. Pripomenul, že by ho chcel vidieť vo funkcii prezidenta. Danko takisto podotkol, že mu chýba komplexná novela trestných kódexov.
Danko chce SNS vrátiť silu
Predseda SNS Andrej Danko chce v nastávajúcich mesiacoch reštartovať silu národniarov z obdobia rokov 2017 – 2018. Motivujú ho fungujúce regionálne štruktúry i záujem o vstup do SNS. V diskusnej relácii televízie Joj 24 v relácii Politika 24 takisto uviedol, že má záujem o hlasy sklamaných voličov Smeru.
„Ľudia potrebujú viac ako len konflikt Fico – Matovič,“ uviedol predseda národniarov a podpredseda Národnej rady SR. Preto chce podľa vlastných slov požiadať stranu o mandát, aby sa „SNS vrátila k sile strany v rokoch 2017 – 2018“. „Pripravíme nový program, nové zákony,“ avizuje Danko, pričom ho tešia regionálne štruktúry SNS „fungujúce ako rodina“.
Víziu do nadchádzajúcich volieb chce stavať na tom, že SNS zastáva slušnú politiku, rieši problémy a diskutuje. „Prichádza čas na to, aby sme sa rozprávali, že v koalícii je potrebné robiť politiku inak,“ uviedol. Netajil, že pri svojom zámere posunúť SNS nad päť percent sa chce uchádzať aj o „hlasy sklamaných voličov Roberta Fica (Smer)“.
Entuziazmus do ďalšej práce mu dáva nielen jeden z posledných prieskumov, v ktorom SNS poskočila k piatim percentám, ale aj záujem o vstup do strany. V relácii špecifikoval, že jednou z nových tvárí v SNS má byť bývalá štátna tajomníčka ministerstva školstva a exposlankyňa parlamentu za Smer Oľga Nachtmannová.
Priznal, že témou je aj prípadný vstup podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS), ktorý v sobotu (28. 2.) v STVR uviedol, že v budúcich voľbách chce ísť na kandidátke SNS. „Vážim si to, vedieme o tom interné debaty,“ upozornil Danko s tým, že takýchto debát je viacero.