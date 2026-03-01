Slováci uviazli na letiskách, paralyzoval ich konflikt na Blízkom východe. Neodletia ani z Viedne

Aktuálna vojna v Iráne narušila letectvo po celom svete. Viacero krajín na Blízkom východe (vrátane Iránu, Izraela, Iraku, Spojených arabských emirátov – SAE a Kataru) uzavrelo svoj vzdušný priestor a mnohé lety boli zrušené, odklonené alebo presmerované, čo spôsobilo masívne meškania a globálne zrušenie letov. Zrušenie letov prinieslo tisíckam cestujúcich komplikácie, viacerí totiž uviazli na letiskách, vrátane tých, ktorý mali v oblasti iba prestupovať na ďalšie lety.
Letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete, bolo zasiahnuté útokom rakiet, ktoré ho poškodili. Pri incidente utrpeli zranenia štyria zamestnanci, ako uviedlo vedenie letiska v sobotu po vlnách iránskych raketových útokov.
„Na termináli Dubai International boli zaznamenané menšie škody pri incidente, ktorý bol rýchlo zvládnutý,“ uviedlo letisko vo vyhlásení a dodalo: „Vďaka už zavedeným núdzovým plánom bola väčšina terminálov predtým evakuovaná.“ Letisko je nateraz uzatvorené. Rovnako tak zasiahli drony aj letisko v Bahrajne a Kuvajte.
Práve Dubaj a katarská Doha sú centrami pre lety medzi Európou a Áziou. Prepravcovia tak aktuálne nemôžu preletieť nad uzavretým vzdušným priestorom Iránu a Iraku. Vyradenie krajín z letových plánov vytvorí domino efekt a zasiahne väčšinu letísk aj v najbližších týždňoch – lety sa totiž tak skoro pravdepodobne neobnovia. Môže to trvať niekoľko dní.
Hovorca leteckej platformy Flightradar24 Ian Petchenik uviedol, že hrozí riziko dlhodobého narušenia. „Prípadná eskalácia medzi Pakistanom a Afganistanom a uzavretie ich vzdušného priestoru by mali pre lety medzi Európou a Áziou drastické dôsledky,” vysvetlil pre ČTK fakt, že aj dve spomenuté krajiny sú bezpečnostné riziko pre lety.
Ako sa to dotkne Slovákov?
Uprostred konfliktu sa ocitli aj letiská v Abú Zabí či Kuvajte, agentúra Reuters uviedla, že od soboty konflikt skomplikoval tisíce letov v celom regióne. Pre slovenských cestujúcich to znamená, že spojenia, ktoré bežne lietajú cez kľúčové body v Perzskom zálive (mestá ako Dubai, Abu Dhabi, Doha) sa rušia, presmerovávajú či linky odkľáňajú na trasy s dlhšími prestupmi. Tým však rastú nielen obavy pasažierov, ale aj náklady na palivo.
Hoci vojna sa priamo Slovákov netýka, ich cestovania áno. Už sobotný charterový let z Maskatu v Ománe, ktorý mal priletieť na bratislavské letisko v noci o pol jedenástej, náhle zrušili pre uzáveru lokálneho letiska. Situácia sa zopakovala aj v nedeľu – Letisko M.R. Štefánika zrušilo let do Dubaja a späť. Lety zamedzili priamo leteckí prepravcovia Lufthansa aj Wizzair, ktorý má na Slovensku základňu.
Letisko však avizovalo rozšírenie leteckých spojov do Tel Avivu od marca tohto roka, čo by mohol súčasný konflikt zmariť, či oddialiť. Podľa Veroniky Demovičovej, hovorkyne letiska, sa však tieto plány nateraz nemenia.
„V polovici marca je naplánované spustenie priamych pravidelných letov z Bratislavy do Tel Avivu s dopravcom Wizz Air. Tieto lety sú zatiaľ naďalej v pláne, rovnako ako charterové odlety do Bahrajnu a Kataru, ktoré by mali odštartovať koncom marca,” vysvetlila Demovičová.
„Rozhodnutia o prevádzke letov záležia od leteckých dopravcov, nie letiska. Letisko lety neruší, o zrušení rozhoduje letecká spoločnosť, prípadne objednávateľ letu – cestovná kancelária,” doplnila Demovičová. Košické letisko momentálne nehlási výrazné prevádzkové obmedzenia v súvislosti s konfliktom. Na otázky Pravdy do uzávierky však nereagovalo.
„Ministerstvo sleduje a vyhodnocuje situáciu aj v spolupráci so Zastupiteľskými úradmi SR v Teheráne a Tel Avive, a v koordinácii s partnermi z EÚ posudzujeme prípadné ďalšie kroky. Bezprostrednou prioritou je bezpečnosť našich občanov,“ priblížil rezort diplomacie vzhľadom na to, že množstvo Slovákov v dotknutých krajinách uviazlo.
Na odchod z krajiny je možné využiť hraničné priechody s Jordánskom a hraničný priechod s Egyptom,“ dodáva. Upozorňuje, že otváracie hodiny a ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke Správy izraelských letísk v časti „Land Borders“ (po výbere konkrétneho priechodu a možnosti Opening Hours).
Tým, ktorí sa na území Izraela a Palestíny nachádzajú a nemôžu ich bezpečne opustiť, odporúča rezort venovať maximálnu pozornosť vývoju bezpečnostnej situácie, sledovať miestne médiá, rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády a dôsledne zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny.
Slováci nepoletia ani z Viedne
Množstvo Slovákov bežne cestuje aj z viedenského Schwechatu. Mediálne oddelenie rakúskeho letiska na sociálnych sieťach informovalo, že pristúpia k rušeniu letov, nie však k zatvoreniu. Letecké spoločnosti ako Austrian Airlines už pozastavili spojenia do viacerých blízkovýchodných destinácií a zrušili lety cez ich vzdušný priestor. Spoje do miest ako Dubaj či Tel Aviv zatiaľ odkladajú, rovnako ako u nás.
Austrian Airlines zrušili viacero letov zo Schwechatu do blízkovýchodných destinácií vrátane Tel Avivu, Ammánu, Erbilu a ďalších miest na Blízkom východe až do 7. marca. Zrušené sú napríklad aj denné lety do Dubaja a Abú Zabí. Ako kompenzáciu ponúkajú vrátenie peňazí, či náhradný let.
V rámci skupiny Lufthansa (do ktorej patrí aj Austrian Airlines) sú pozastavené aj lety zo Schwechatu do Tel Avivu, Bejrútu, Ománu, Irbilu a Teheránu a tieto linky nebudú lietať minimálne do začiatku marca, pričom lety sú zrušené už aj na budúci.
Pri cestách cez Viedeň na dlhšie medzinárodné lety treba počítať s čakaním, odkladom a možnými zrušeniami, dlhšími prestupmi, meškaniami alebo zmenami trás, najmä ak let smeruje do zón blízkovýchodných krajín či Ázie. Sledovanie aktuálneho stavu letov a flexibilita pri prestupoch je tak aktuálne to jediné, čo domáci môžu urobiť.
Premiér je pripravený vyzdvihnúť uviaznutých Slovákov
Na nedeľnej tlačovej konferencii deklaroval premiér Robert Fico (Smer), že krajín aj on sám je pripravený na evakuáciu občanov Slovenska, pokiaľ budú zrušené bezletové zóny. „Chcem opätovne vyjadriť solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov. Osobitne Spojeným arabským emirátom, pretože je to krajina, a najmä jej politické vedenie, ktoré sa usiluje o stabilitu a mier v regióne,“ dodal.
Zdôraznil, že krízové centrum na slovenskom rezorte zahraničia funguje nepretržite. „Prebieha komunikácia, registrácia tých občanov SR, ktorí sa nachádzajú v krízovej oblasti s tým, že sa vyhľadávajú ďalší, ktorí by mali záujem o spoluprácu a poskytnutie relevantných informácií,“ uzavrel.
Ohrozené lety vo Varšave aj v Prahe
Dosah pocítime nielen my, ale aj susedské krajiny Európy. Blízke letisko Viedeň je aktuálne v rovnakom režime ako tie slovenské. Pražské letisko Václava Havla v nedeľu muselo zrušiť 32 letov, všetky do krajín Blízkeho Východu. Na teraz zaviedli dve opatrenia – ponechali otvorené check-in prepážky a odporučilo pasažierom počkať na ďalšie informácie.
Varšava zatiaľ nemá zásadné obmedzenia v pláne. Podľa dostupných správ z médií a webu Aktualít situáciu monitorujú, letisko Chopina zatiaľ priamo spolupracuje s leteckými firmami. „Z pozície letiska momentálne neplánujeme zavádzať žiadne ďalšie opatrenia. Cestujúcim však odporúčame, aby sa s otázkami obracali priamo na svoje letecké spoločnosti. Práve tie už totiž museli viaceré lety na letiská Blízkeho východu zrušiť,” uviedlo mediálne oddelenie varšavského letiska.
Masívne rušenie letov vidno však v Indii, v ktorej iba v sobotu rušili 410 letov, v nedeľu takmer 450. Letecké spoločnosti však reagujú naďalej – od Kanady, cez celú Európu až po Singapur nevzlietne jediné lietadlo do zemí v konflikte.