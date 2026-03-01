Útok na symbol luxusu: z Emirátov sa ozval známy slovenský producent. Prirovnal Dubaj k New Yorku po 11. septembri

„Dubaj bol ostreľovaný, nie je to príjemné, lietajú rakety, všetky lietajú cez tú časť, kde bývam, cez marínu, pretože na konci tej cesty je prístav Jebel Ali, ktorý je cieľom útokov,“ opisuje situáciu na sociálnej sieti.
Podľa jeho slov nešlo o nečakaný vývoj. „To, že Dubaj sa bude ostreľovať v prípade, že napadnú Irán Američania, bolo jasne povedané dva-tri mesiace dozadu,“ tvrdí s tým, že „nikto nebol zaskočený“ a protivzdušná obrana „funguje výborne“.
Noc plná výbuchov
Priamy zážitok však označuje za psychicky náročný. „Nemôžete spať pokojne, keď počujete výbuchy nad svojimi hlavami, takže pokojne sa nespalo,“ hovorí.
Po tom, čo videl drony asi kilometer od miesta, kde stál, rozhodol sa dočasne odísť. „Vyšiel som vďaka kamarátom do malinkého emirátu Adžmán, úplne bezpečne,“ opisuje presun do susedného Adžmánu.
Zdôrazňuje pritom pripravenosť miestnych úradov. „Vláda bola pripravená. Netreba robiť žiadnu paniku,“ odkazuje. Podľa neho je mesto chránené „fantastickým protiraketovým štítom“ a ak niečo dopadne na zem, ide o „úlomky zostrelených rakiet a nie rakety alebo drony“.
„My sa nemáme na čo sťažovať“
Slávik tvrdí, že udalosti sa dejú „v mene lepšieho dobra“, pretože „tí ľudia v Iráne trpeli dostatočne dlho“.
K obyvateľom Dubaja, vrátane seba, je kritický: „My, bohatí ľudia, čo zažívame nepohodu v Dubaji, máme držať hubu a krok, pretože nám nikto nevraždí príbuzných na ulici.“ Dodáva, že sa „nemáme absolútne žiadny nárok na nič sťažovať“.
Podľa jeho slov ide už o „tretiu blízkovýchodnú vojnu", ktorú v regióne zažíva. Napriek napätiu verí v silu mesta. Situáciu prirovnal k New York City po útokoch z 11. septembra. „Tak ako New York po 11. septembri z toho vyšiel silnejší, verím a dúfam, že aj Dubaj po 28. februári vyjde z tejto skúsenosti silnejší, pevnejší a zomknutejší," uzatvára.