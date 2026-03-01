KDH vyzýva vládu na zvolanie Bezpečnostnej rady. Varuje pred dopadmi konfliktu na Blízkom východe

Podpredseda KDH Viliam Karas zdôrazňuje, že štát musí v čase krízy fungovať a verejnosť musí byť o jeho krokoch bezodkladne informovaná. „Občania majú právo vedieť, čo vojenský konflikt v krajinách Perzského zálivu znamená pre bezpečnosť Slovenska aj pre ich blízkych, ktorí sa momentálne nachádzajú v oblastiach zasiahnutých konfliktom,“ uviedol Karas.
Kresťanskí demokrati pripomínajú, že okrem fyzickej bezpečnosti občanov je v stávke aj hospodárska stabilita štátu. „Rovnako zásadnou témou je ekonomická bezpečnosť. Slovensko patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky v Európe, a preto je mimoriadne citlivé na globálne konflikty, ktoré sa premietajú do cien energií, tovarov a služieb. Musíme byť pripravení konať, chrániť slovenský priemysel, pracovné miesta aj spotrebiteľov,“ prízvukuje Karas s tým, že je dnes rozhodujúce ukázať, že občania sa môžu plne spoľahnúť na ochranu zo strany štátu.Čítajte viac Slováci uviazli na letiskách, paralyzoval ich konflikt na Blízkom východe. Neodletia ani z Viedne
O opodstatnenosti bezodkladného zvolania Bezpečnostnej rady štátu v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe je presvedčené aj Hnutie Slovensko. „Už v nedeľu ráno mala BR zasadnúť, mala sa zaoberať tým, aké sú scenáre vývoja, ako budeme situáciu riešiť, ak sa konflikt rozšíri, ako sa budeme koordinovať s inými krajinami Európskej únie,“ uviedol na nedeľňajšom tlačovom brífingu predseda poslaneckého klubu Slovensko – Za ľudí Michal Šipoš. „Namiesto toho vidíme, ako si predseda vlády SR Robert Fico (Smer) a jeho spolustraníci liečia svoje boliestky,“ reagoval na nedeľnú tlačovú konferenciu premiéra.
Šipoš takisto súhlasí s tým, že ak Fico dostal pozvánku od ukrajinského prezidenta na rozhovor o vzájomnej spolupráci, mal by ju prijať a odcestovať na Ukrajinu. „Ak mu naozaj záleží na tom, aby znovuobnovil dodávky cez ropovod Družba, a ak to s politikou na štyri svetové strany myslí vážne, mal by tam ísť,“ zdôraznil Šipoš.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty americké spolu s Izraelom v sobotu (28. 2.) spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe.