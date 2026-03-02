Februárové zemetrasenie poškodilo aj gymnázium v Šamoríne. Statik vyčíslil škody

„Hovoril som o tom na rokovaní vlády s premiérom aj ministrom školstva. V Šamoríne máme ambíciu vybudovať prístavbou lepšie podmienky na vzdelávanie. Zrovna táto budova školy bola zemetrasením zasiahnutá,“ povedal Viskupič. V škole identifikovali spadnutú omietku, praskliny stien, rozbité obkladačky a poškodené sklenené dvere a niektoré okná.
„V záujme zachovania maximálnej bezpečnosti študentov a zamestnancov pripravujeme bezodkladnú realizáciu najnevyhnutejších opráv. Súbežne s tým plánujeme aj komplexnejšie sanačné práce, ktoré si vyžadujú podrobnejšiu technickú prípravu,“ doplnil odbor komunikácie Úradu TTSK. Vyučovací proces na gymnáziu nebol v dôsledku zemetrasenia prerušený a prebieha v štandardnom režime.
„Statik vyčíslil poškodenie na viac ako 16.000 eur,“ dodala krajská samospráva s tým, že v rámci ostatných objektov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nie sú hlásené ďalšie škody.
Seizmológovia zaznamenali v sobotu 21. februára popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy s epicentrom pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda. Otrasy cítili aj ľudia v Bratislave. Po zemetrasení nasledovalo celkovo 32 dotrasov. Dva najväčšie dotrasy s magnitúdou 2,8.Čítajte viac Zemetrasenia ešte prídu, predpovedať sa nedajú. Kde by si expert na Slovensku nepostavil dom?