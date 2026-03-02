„Tvrdo sa postavíme proti Slovensku.“ Holandsko viní vládu z podkopávania Európy, Blanár reagoval

Slovensko vníma toto označenie ako neprijateľné zasahovanie do záležitostí SR a dôrazne sa voči nemu ohradzuje, uviedli rezortu.
V časti koaličnej zmluvy novej holandskej vlády sa v súvislosti so Slovenskom uvádza: „…Tvrdo sa postavíme proti krajinám, ktoré aktívne podkopávajú Európu, ako sú Maďarsko a Slovensko, a to tak, že budeme v Európe presadzovať zjednodušenie postupu podľa článku 7 (Zmluvy o Európskej únii – pozn. red.), aby bolo možné krajinám jednoduchšie odňať hlasovacie právo. Maďarsko príde o právo na európske peniaze. V Európe budeme presadzovať zrušenie rozhodovania na základe jednomyseľnosti v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,“ píše sa v koaličnej zmluve.
Európska únia môže použiť článok 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) na riešenie závažných porušení svojich základných hodnôt vrátane demokracie a základných práv. Článok 7 zmluvy sa má použiť ako krajné riešenie na ochranu základných hodnôt EÚ.
Umožňuje pozastaviť práva vyplývajúce z členstva v EÚ vrátane hlasovacích práv v Rade EÚ a Európskej rade, ak krajina závažne a trvalo porušuje zásady, na ktorých je EÚ založená.
„Ešte pred vymenovaním novej menšinovej vlády v Holandsku slovenská diplomacia transparentne komunikovala výhrady holandským partnerom cez štandardné diplomatické kanály spolu s vyzvaním na otvorený dialóg o týchto tvrdeniach. Žiaľ, bez adekvátnej odozvy z holandskej strany, ktorá predmetné nepravdivé vyjadrenie ponechala v koaličnej dohode,“ priblížilo ministerstvo s tým, že Slovensku zaleží na dobrých vzťahoch s Holandskom.
Podľa rezortu však musia byť založené na vzájomnom rešpekte, porozumení a rovnocennom partnerstve, nie poručníctve. Ministerstvo zdôraznilo, že každá členská krajina EÚ má rovnaké právo na obhajobu národno-štátnych záujmov. Upozornilo, že toto právo nesmie byť krajinám upierané vyhrážkami o odobratí hlasovacieho práva inou členskou krajinou tak, ako to uvádza koaličná dohoda novej menšinovej holandskej vlády.
„Voči tomu sa zásadne ohradzujeme a zachovanie práva veta v oblastiach, v ktorých je ešte platné, považujeme za kľúčové pre budúcnosť EÚ ako zoskupenia štátov, kde nerozhodujú veľmoci, ale každá – i menšia – krajina má svoj suverénny hlas,“ vyhlásilo slovenské ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa rezortu je legitímne, aby Slovensko ako suverénny členský štát komunikovalo svoje názory a očakávalo rešpekt zo strany partnerov. Ministerstvo podotklo, že SR rešpektuje odlišné názory iných, aj keď sa s nimi nezhoduje.
„To je základ európskej politickej kultúry a princípov, na ktorých bola Únia založená. Aj preto využívame tento dôrazný krok a naďalej budeme otvorene komunikovať naše suverénne postoje v EÚ v záujme jej rozvoja a sme pripravení viesť vecný dialóg rovnako s Holandskom,“ uzavrel slovenský rezort diplomacie.