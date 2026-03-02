Fico: Na Blízkom východe máme obrovské množstvo ľudí. Vláda tam vyšle špeciál

„Máme obrovské množstvo ľudí v zahraničí, ktorí vycestovali za dovolenkami, ale aj za prácou v oblasti, ktorá je dnes pod veľkým tlakom vojnového konfliktu. Dávame dohromady prostriedky, pripravujeme lietadlá, letecké spojenia. Akonáhle sa nám otvorí letová zóna, budeme posielať lety, a teda budeme postupne sťahovať tých občanov, ktorí o to prejavia záujem,“ informoval predseda vlády.
Zároveň upozornil, že nebezpečne eskaluje situácia okolo ropy. „Ako došlo k zastaveniu dodávok z východu, opäť tu vidíme ďalšie problémy v oblasti vojnového konfliktu. Toto všetko tlačí na rast ceny ropy,“ priblížil s tým, že aktuálne ide o nárast ceny ropy na úrovni sedem až desať percent.
Predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas) priblížil, že vyše 2 500 občanov SR sa nachádza v Dubaji, niekoľko desiatok tiež v Katare a Bahrajne, a množstvo Slovákov je i v Ománe. „Časť z nich určite príde po vlastnej osi vtedy, keď sa otvorí nebo pre lety, ale časť z nich bude mať problém, lebo sú uviaznutí a týchto by mal repatriovať štát,“ doplnil.
Deklaroval, že akonáhle sa otvorí letová zóna, celá letka ministerstva vnútra je pripravená pomôcť. Šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas) už v pondelok avizoval prípravu troch repatriačných letov. „Keď sa začnú repatriačné lety, tak ich bude toľko, koľko ich bude treba. Tu sa nemôžeme pozerať na to, čo tento let stojí. Treba sa pozerať na to, že títo občania nebudú mať inú možnosť sa vrátiť domov,“ povedal Raši.
Dodal, že zatiaľ nemá informáciu o tom, že by v súvislosti s dianím na Blízkom východe mala zasadať Bezpečnostná rada SR. „Keď ju bude zvolávať, bude ju zvolávať predseda vlády Slovenskej republiky, ale k dnešnej hodine ešte zvolaná rada nebola,“ priblížil.
Prvá rotácia odlieta z Bratislavy v utorok o 8.10 h miestneho času smerom do Ammánu v Jordánsku. Návrat na Slovensko je plánovaný o 15.00 h miestneho času z letiska Queen Alia International Airport.
Minister vnútra tiež informoval, že pripravené sú ďalšie dve rotácie v ranných hodinách. V stredu má lietadlo opäť smerovať do Ammánu a vo štvrtok do Maskatu v Ománe. Letecký útvar je podľa ministra v nepretržitej pohotovosti a pripravený reagovať na vývoj bezpečnostnej situácie v regióne.
„Bezpečnosť občanov je pre nás prioritou. Robíme všetko pre to, aby boli doma so svojimi rodinami čo najskôr,“ dodal v statuse na sociálnej sieti minister.
Premiér Robert Fico v pondelok navštívi Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie v Bratislave, ktoré zabezpečuje núdzovú linku pre slovenských občanov v zahraničí a kde sa o 15:30 uskutoční aj brífing. Informoval o tom Tlačový a komunikačný odbor Úradu vlády SR.
Spojené štáty a Izrael uplynulú sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.
Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne.