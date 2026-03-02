Z 20-tisíc na 700 eur. Žilinka pre boj s daňovými podvodmi žiada zmeny v trestných kódexoch

Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. „Dnešného dňa (pondelok – pozn. red.) som využijúc moje zákonné oprávnenie predložil predsedovi Národnej rady SR podnet na prijatie zmeny a doplnenia Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb týkajúci sa ochrany spoločnosti pred daňovou trestnou činnosťou,“ uviedol generálny prokurátor.
Podnet podľa jeho slov vychádza na základe poznatkov generálnej prokuratúry vyplývajúcich zo „zhodnotenia postupu orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) pri postihovaní zodpovedných osôb pre trestné činy daňové v súvislosti s novelami Trestného zákona vykonanými v roku 2024“.
„Cieľom môjho podnetu je účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej trestnej činnosti a s tým súvisiaca ochrana finančných záujmov SR a EÚ,“ uviedol Žilinka.
Návrh zákona je zameraný na rozšírenie definície pojmu „škoda“, a „výnos z trestnej činnosti“, či sprísnenie podmienok trestnej zodpovednosti páchateľov daňového podvodu, vrátane zníženia hranice trestnosti neoprávneného uplatnenia DPH alebo spotrebnej dane z 20-tisíc eur na 700 eur.
Súčasťou návrhu sú aj súvisiace legislatívno-technické úpravy Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Žilinka začiatkom februára po stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer) na tlačovej konferencii povedal, že experiment s názvom trestná novela a zmeny v polícii sa nevydarili. Hovoril vtedy o katastrofálnych následkoch týchto zmien.
„Na základe tých údajov, ktoré máme k dispozícii za rok 2025, žiaľ, musím konštatovať, že experiment s názvom novela Trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov Policajného zboru sa nevydarila. Inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v roku 2025 je katastrofálny,“ vyhlásil.
Žilinka odmieta tvrdenia, že korupčná trestná činnosť vymizla či poklesla. Hovorí o žalostných výsledkoch a ponúkol aj štatistku. Žilinka svoje vyjadrenie oprel o dáta o ukončených trestných stíhaniach osôb pre trestné činy korupcie v rokoch 2022 až 2025.
Konkrétne uviedol, že v roku 2022 bolo 168 odstíhaných osôb a 83 obžalovaných osôb, v roku 2023 bolo 160 odstíhaných osôb a 76 obžalovaných osôb, v roku 2024 bolo 240 odstíhaných osôb a 136 obžalovaných osôb a v roku 2025 bolo 71 odstíhaných osôb a 45 obžalovaných osôb.
Vyššie čísla v roku 2024 vysvetlil zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. V roku 2025 bolo v porovnaní s rokom 2024 o 70 percent menej odstíhaných a o 67 percent menej obžalovaných.
„V porovnaní s rokom 2023 je ten pokles 56 percent pri odstíhaných a 43 percent obžalovaných. V porovnaní s rokom 2022 je pokles 58 percent pri odstíhaných osobách a 46 percent pri obžalovaných osobách,“ doplnil.
Podľa Žilinku nejde o priebežný trend znižovania korupcie, „Je to skok, ktorý musí mať svoje vysvetlenie. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť. To proste nie je tak,“ podotkol.
„Toto je primárne vecou orgánov Policajného zboru, aby sa odhaľovali náležitým spôsob takéto trestné činy,“ poznamenal s tým, že ide o žalostné výsledky a svoje stanovisko nezmení. „Je to veľký zdvihnutý prst pre to, aby tu došlo k náprave,“ pokračoval.
Žilinka tlmočil Ficovi na stretnutí svoj názor, že odhaľovanie korupcie na najvyšších miestach vníma ako katastrofálne. Poukázal na to, že minulý rok nebol odhalený ani jediný prípad korupcie na najvyšších miestach. „Treba si to otvorene povedať. To je fakt. My sme aplikačný orgán, ale nám takéto prípady doručené neboli," priblížil.