Návrh zonácie NAPANTu ohrozuje prírodu. Pred motorovými pílami nezostane takmer nič chránené, tvrdia ochranári

Najvýraznejším problémom navrhovanej zonácie je podľa ochranárov umožnenie ťažby dreva na väčšine územia Národného parku Nízke Tatry. V tejto súvislosti upozorňujú, že ani jedna dolina nezostane úplne chránená pred zásahmi motorových píl.
„Vnímame naozaj kriticky, že tento návrh skôr vyzerá ako plán na vytvorenie lesného závodu, kde sa má najmä ťažiť drevo, a nie ako snaha o zlepšenie ochrany národného parku. Vo všetkých zonáciách sa stretávame s uprednostnením iných záujmov, ako je ochrana prírody, a to nad rámec akéhosi rozumného kompromisu či snahy o zosúladenie turizmu, hospodárskych aktivít a života miestnych ľudí s ochranou prírody,” upozornil Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
Pri nedostatočnej ochrane nejde podľa ochranárov o malé rozlohy. V prísne chránenej zóne totiž chýba biotop hlucháňa na území vo veľkosti okresného mesta. „Ak les nie je prísne chránený, môže v ňom ľahko prebehnúť devastačná ťažba dreva ako nedávno v Studienci, kde bol vyrúbaný les s 200– až 300-ročnými stromami. V NAPANT nebude chránených vyše 67 percent rozlohy a nebude garantovaná ochrana všetkým starým lesom, čiže podobné scenáre sa napriek novej zonácii budú môcť opakovať,” zdôraznil bývalý riaditeľ Národného parku Nízke Tatry Marek Kuchta.
Podľa organizácií je zároveň zarážajúce, že znižovanie ochrany sa dotýka zjazdoviek, kde by sa po novom umožnilo aj používanie chémie či osvetlenia a uľahčil ich prevod do súkromných rúk v prípade, že ležia na štátnych pozemkoch. Pridávajú sa však aj lokality, ako sú lesy a lúky, kde už vôbec neexistuje dôvod na preradenie do zóny D s najnižšou ochranou.Čítajte viac Plochy pre zjazdovky či lanovky. Ochranári pri novej zonácii TANAP-u upozornili na závažné zistenia
„Scenár problémov zonácií národných parkov sa opakuje aj pri Nízkych Tatrách. Ohrozuje čerpanie Plánu obnovy a odolnosti, nepochopiteľne znižuje ochranu území NATURA 2000 a znižuje ochranu na najnižší stupeň v lokalitách, kde na to nie je dôvod. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tak Slovensko vystavuje riziku straty financií, pokutám, a najmä ignoruje podstatu toho, prečo vlastne zonácie robíme. Aby sme konečne kvalitne chránili naše národné parky,” uviedla Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina.Čítajte viac Envirorezort predložil do skráteného pripomienkového konania návrh zonácie NAPANT-u
Návrh zonácie ohrozuje podľa ochranárov aj Chránené vtáčie územie Nízke Tatry a je v rozpore s európskou smernicou o vtákoch. Schválenie môže negatívne ovplyvniť druhy ako orol skalný, žltochvost lesný, pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, bocian čierny či ďateľ trojprstý. Organizácie preto zdôrazňujú, že zonácia národného parku musí byť zákonná, odborne podložená a musí reálne chrániť najcennejšie prírodné dedičstvo Slovenska pre budúce generácie.