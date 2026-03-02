Armáda vyšle po repatriantov špeciálne sily. Čo bude so slovenskými vojakmi na Cypre?

Leteckú základňu RAF Akrotiri na Cypre zasiahol v noci na pondelok bezpilotný iránsky dron, potvrdilo to ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Podľa medializovaných informácií išlo o Šáhid, ktorý spôsobil menšie škody. Úrady zatiaľ nehlásili obete.
Britská základňa sídli na polostrove na juhu Cypru a nachádza sa v blízkosti pobrežného mesta Limassol. Len nedávno tam nasadili systémy protivzdušnej obrany, radary a tiež stíhačky F-35. K zásahu dronom došlo po tom, čo Veľká Británia povolila USA používať jej vojenské základne na „obranné útoky“, aby zneškodnili iránske rakety a odpaľovacie zariadenia.Čítajte viac ONLINE: Izrael stovkami lietadiel udrel na Libanon a Irán, Teherán odpovedal salvou rakiet. Operácia má štvrtú americkú obeť
Operácie a výcvik stíhačiek
Ako sa uvádza na webe RAF Akrotiri, využíva sa na zahraničné operácie na Blízkom východe a na výcvik stíhačiek. Základňu naposledy napadli líbyjskí militanti v polovici 80. rokov.
Britský premiér Keir Starmer však uviedol na pravú mieru, že Londýn sa nezúčastnil počiatočných úderov na Irán a ani sa neplánuje podieľať na ofenzíve. Hovorca ministerstva obrany uviedol, že ich ozbrojené zložky reagujú na podozrivý útok. „Ochrana našich síl v regióne je na najvyššej úrovni a základňa podnikla kroky na obranu našich ľudí,“ uviedol.
Ako uvádza britský The Guardian, administratíva základne odporučila obyvateľom z okolia, aby sa po podozrivom zásahu dronom ukryli. Časť personálu požiadala, aby opustil Akrotiri. Ľudí, ktorí žijú na základni, z preventívnych dôvodov presúvajú na ubytovania ďalej od základne.
Cyperský prezident Nikos Christodoulides spresnil, že Cyprus neparticipuje žiadnym spôsobom a ani nemá v úmysle sa zapojiť a do žiadnej vojenskej operácie.
Dve britské základne
Ostrov sa rozprestiera na ploche necelých 10-tisíc kilometrov štvorcových. Pre lepšiu predstavivosť, nachádza sa 380 kilometrov od Egypta, 105 kilometrov od Sýrie a 75 kilometrov južne od Turecka. Rozdelený je na dve autonómne fungujúce časti – Cyperskú republiku, členku Európskej únie, a Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva len Turecko.
Mierové sily OSN kontrolujú 180-kilometrovú nárazníkovú zónu (Buffer Zone, pozn. red.) medzi republikami. Zhruba tri percentá ostrovného územia patria pod Spojené kráľovstvo, ktoré tu má dve svoje vojenské základne – RAF Akrotiri a Dhekelia, a tiež radarovú stanicu.
UNFICYP (United Nations Forces in Cyprus) patrí k najstarším mierovým misiám OSN a trvá od 60. rokov minulého storočia a jej úlohou je udržiavať status quo vo vnútri zóny a dohliadať na dodržiavanie prímeria.
Slovenskí vojaci na Cypre
Súčasťou misie sú od začiatku milénia aj naši vojaci. Ako sa uvádza na webe ministerstva obrany, medzi najvýznamnejšie kroky našich ozbrojených síl patrí prevzatie všetkých pozícií v takzvanom Sektore 4, ktorý leží vo východnej časti nárazníkovej zóny. K 1. septembru 2018 sa OS SR stali jedinou krajinou v Sektore 4, za ostatné sektory zodpovedajú Argentína a Veľká Británia.
Slovenské jednotky v Buffer Zone pravidelne hliadkujú, čím zamedzujú možnému narušeniu mieru, násilnostiam a konfliktom. Okrem toho plnia aj ďalšie operačné úlohy. „Od marca 2025 bolo šesť pozícií slovenského kontingentu obsadených príslušníkmi Ozbrojených síl Slovinskej republiky na základe Technickej dohody medzi OS SR a Ozbrojenými silami Slovinskej republiky,“ uvádza rezort obrany na svojej stránke.
V misii OSN je aktuálne nasadených viac ako 200 slovenských vojakov. Jednak na veliteľstve v hlavnom meste, kde je ich 50, a tiež v spomínanej nárazníkovej zóne vo Famaguste, kde pôsobí 184 príslušníkov ozbrojených síl.
„Situáciu v mieste ich nasadenia v Sektore 4 a veliteľstve misie v Nikózii pozorne sledujeme. Čo sa týka prijatých opatrení, tie sú plne v gescii veliteľstva misie OSN. Aktuálne ich stiahnutie neplánujeme,“ uviedol pre Pravdu hovorca OS SR Štefan Zemanovič.Čítajte viac V špirále sa rútili k zemi. Kuvajťania omylom zostrelili tri americké stíhačky, Irán udrel na základňu Ali As-Sálim
Zapoja lietadlo Spartan
Armáda bude participovať aj na repatriácii slovenských občanov, ktorí uviazli v rôznych destináciách sveta, pričom zapojí aj špeciálne jednotky a nasadí svoje transportné lietadlo.
Maximálna prepravná kapacita C-27J Spartan je 62 osôb, respektíve 46 výsadkárov. Prepravná kapacita ranených je 36 plus 6 osôb ako sprievod.
„Ozbrojené sily sa podieľajú na evakuácii občanov SR z ohrozeného územia nasadením dopravného lietadla C-27J Spartan s príslušným personálom vzdušných síl a síl pre špeciálne operácie. Kapacita leteckého prostriedku sa odvíja od vzdialenosti, ktorú treba preletieť a ďalších faktorov, ide však rádovo o desiatky osôb na jeden let,“ dodal Zemanovič.