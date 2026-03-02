O evakuáciu žiada 5-tisíc Slovákov. Fico: Nechceme, aby matky s deťmi ležali týždne na letiskách

Premiér Robert Fico (Smer) navštívil aktuálne Medzinárodné krízové centrum, ktoré funguje 24/7 na ministerstve zahraničných vecí. Premiér uviedol, že počet Slovákov je na Blízkom východe pomerne vysoký, len v Spojených arabských emirátoch je zhruba 3 tisíc ľudí, viacerí sú tam aj zamestnaní. Dovedna sa na webové stránky aktuálne zaregistrovalo 5 tisíc ľudí.
"Nemôžeme doviezť všetkých, ale zhruba 400–500 ľudí, hlavne detí, matky s deťmi, uviedol Fico. V tejto súvislosti kritizoval postup Nemecka, keď nemecký kancelár uviedol, že je to vec cestovných kancelárií. Premiér ocenil fungovanie tohto krízového centra, ktoré vzniklo v roku 2023. Fico potvrdil, že Slováci sú nielen v Izraeli, ale v Libanone, Katare, Bahrajne, aj v iných lukratívnych destináciách, ako sú Maurícus a Maledivy.
Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára je kapacita v lietadle Spartan, asi 40 ľudí, ale môže sa viackrát otočiť. Rieši sa aj situácia, že napríklad Jordánsko v noci uzaviera svoj vzdušný priestor. Vyzval turistov, aby sa obrátili aj na cestovné kancelárie, s ktorými vycestovali a ktoré majú povinnosť situáciu riešiť. „Naozaj nevieme evakuovať všetkých“, uviedol Blanár. Následne by mali letieť Airbusy, ktoré majú kapacitu po 90 ľudí.
„Nechceme, aby matky s deťmi ležali niekoľko týždňov na letiskách“, dodal Fico. Doslova uviedol, že plán je let cez Cyprus do Jordánska. Prvým by mal by byť práve let Spartanom. „Motory sme zapli a zase vypli“, dodal premiér. "Nechcite, aby niekto riskoval, nepôjde do bezletovej zóny, mastí sa to tam hlava nehlava.
Premiér tiež potvrdil, že situáciu koordinujú aj s českou vládou. Konflikt samotný považuje slovenský premiér, ako aj v prípade Venezuely, aj Ukrajiny, aj teraz za porušenie medzinárodného práva.