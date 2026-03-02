Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Yar: Ficova vláda odsudzuje útoky, no povoľuje prelety amerických lietadiel do Iránu cez slovenské územie

Yar: Ficova vláda odsudzuje útoky, no povoľuje prelety amerických lietadiel do Iránu cez slovenské územie

Slovenská vláda jedným dychom odsudzuje útoky na Blízkom východe, nazýva to inváziou a porušovaním medzinárodného práva, no druhým dychom povoľuje podľa medializovaných informácií prelet amerických bojových lietadiel smerom do Iránu cez slovenské územie. Vyhlásila to europoslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Yar pre televíziu ta3.

02.03.2026 14:42
Lucia Yar Foto: ,
Europoslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Yar
debata (1)

„Prečo sa toto deje? Prečo Slovensko nereaguje? Prečo Slovensko toto nepovažuje za bezpečnostné otázky a prečo nezasadajú tie zložky štátu, ktoré majú riešiť aj našu energetickú bezpečnosť, aj bezpečnosť tisícok našich ľudí, ktorí ostali uviaznutí napríklad v Dubaji a iných častiach regiónu?“ dodala europoslankyňa.

Americké údery na lietadlá a drony Iránu
Video
Americká armáda zverejnila video z útokov na uzemnené lietadlá a tvrdí, že operácie v Iráne budú pokračovať. / Zdroj: Reuters

Súčasne kritizovala aj plánované repatriačné lety. „Prečo SR organizuje repatriáciu z Ammánu (Jordánsko), kde si v pohode kúpite lístok?“ spýtala sa europoslankyňa a pripomenula vyjadrenie šéfa jednej z cestovných kancelárií, ktorý sa vyjadril, že nerozumie, prečo Slovensko organizuje takéto lety.

„Zjavne je opäť na rezortoch chaos a nevieme sa k tomu postaviť tak, ako ostatné krajiny. Navyše, naši najvyšší predstavitelia sa nezúčastňujú týchto debát. Slovenská vláda nikde,“ uzavrela Yar.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #USA #Irán #lietadlá #prelety #Lucia Yar
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"