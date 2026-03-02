Yar: Ficova vláda odsudzuje útoky, no povoľuje prelety amerických lietadiel do Iránu cez slovenské územie

„Prečo sa toto deje? Prečo Slovensko nereaguje? Prečo Slovensko toto nepovažuje za bezpečnostné otázky a prečo nezasadajú tie zložky štátu, ktoré majú riešiť aj našu energetickú bezpečnosť, aj bezpečnosť tisícok našich ľudí, ktorí ostali uviaznutí napríklad v Dubaji a iných častiach regiónu?“ dodala europoslankyňa.
Súčasne kritizovala aj plánované repatriačné lety. „Prečo SR organizuje repatriáciu z Ammánu (Jordánsko), kde si v pohode kúpite lístok?“ spýtala sa europoslankyňa a pripomenula vyjadrenie šéfa jednej z cestovných kancelárií, ktorý sa vyjadril, že nerozumie, prečo Slovensko organizuje takéto lety.
„Zjavne je opäť na rezortoch chaos a nevieme sa k tomu postaviť tak, ako ostatné krajiny. Navyše, naši najvyšší predstavitelia sa nezúčastňujú týchto debát. Slovenská vláda nikde,“ uzavrela Yar.