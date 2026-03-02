SND má novú riaditeľku. Šimkovičová vymenovala do čela divadla Ťapákovú

Fio bankaFio banka
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vymenovala do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla (SND) Zuzanu Ťapákovú. Päťročný mandát jej začal plynúť v pondelok, informovala riaditeľka odboru komunikácie ministerstva kultúry Petra Demková.

02.03.2026 14:56 , aktualizované: 15:12
Zuzana Ťapáková Foto:
Zuzana Ťapáková
„Ministerstvo kultúry pozitívne vníma kvalitu umeleckej činnosti SND, nárast vlastných príjmov divadla a tiež silnú priazeň publika. Návštevnosť SND prekročila za posledné dva roky 280-tisíc divákov ročne. SND sa za rok 2025 podarilo medziročne zvýšiť vlastné tržby plynúce zo vstupného, nájomného, či sponzoringu z 8,402 milióna eur na 8,692 milióna eur,“ uviedla Demková.

Šéfka SND Zuzana Ťapáková: Najťažšie obdobie mám za sebou, divadlo je funkčné. Teším sa, že máme vypredané sály (Video z 14.04.2025)
Video
Zdroj: Ivan Majerský, tv

Ako doplnila, zriaďovateľ od štatutára očakáva systémové a projektové riadenie divadla, ale aj ekonomicky udržateľnú programovú štruktúru. V dramaturgii očakáva „návrat ku klasickým dielam slovenských a svetových autorov“.

Ťapáková viedla divadlo ako dočasne poverená riaditeľka od augusta 2024, kedy ju do tejto funkcie vymenovala ministerka Šimkovičová. Predchádzajúceho generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku predtým šéfka rezortu odvolala. Krok zdôvodnila závažnými pochybeniami z jeho strany i celkovou stratou dôvery. Drlička pochybenia odmietal.

