Konflikt neutícha, Blanár zasiahol. Minister dal evakuovať ambasádu v Teheráne, uzavrel aj inštitút v Jeruzaleme

V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v Izraeli rozhodol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer) o dočasnom uzavretí Slovenského inštitútu v Jeruzaleme a evakuácii jeho pracovníkov na Slovensko cez územie Jordánska. Rovnako rozhodol o evakuácii personálu slovenského veľvyslanectva v iránskom Teheráne do azerbajdžanského Baku, informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

02.03.2026 15:08 , aktualizované: 15:57
Juraj Blanár
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer)
„S vedúcimi našich zastupiteľských úradov sme v kontakte od samotného vypuknutia konfliktu. Uistili ma, že spoločne s našimi kolegyňami a kolegami na veľvyslanectvách sú v poriadku a situáciu priebežne monitorujú. Zároveň mi poskytli komplexné informácie o aktuálnom vývoji a prijatých opatreniach v krajinách ich pôsobenia s cieľom zaistiť bezpečnosť slovenských občanov a personálu našich diplomatických zastúpení,“ uviedol Blanár s tým, že nateraz medzi zranenými nie sú evidovaní žiadni Slováci.

Trump: 'Divoký' Chameneí je mŕtvy, naša 'šľachetná' misia pokračuje
Video
Americký prezident Donald Trump o útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán.

Informoval, že rozhodol o dočasnom uzavretí Slovenského inštitútu v Jeruzaleme a evakuácii jeho pracovníkov na Slovensko cez územie Jordánska. „Veľvyslankyňa SR Barbara Mešťanová zároveň zdôraznila, že zamestnanci postupujú disciplinovane a riadia sa platnými bezpečnostnými pokynmi,“ doplnil.

Rozhodol tiež o evakuácii personálu Veľvyslanectva SR v Teheráne do azerbajdžanského Baku. „Veľvyslanec SR v Iráne Juraj Siváček následne doplnil, že v Teheráne je nateraz prítomná väčšina zastupiteľských úradov členských štátov Európskej únie,“ ozrejmil.

V Spojených arabských emirátoch stúpol počet slovenských občanov zaregistrovaných prostredníctvom webu ministerstva a aplikácie Svetobežka na takmer 3500. „Pričom na území krajiny sa nachádza aj niekoľkotisícová slovenská menšina,“ doplnil rezort.

Veľvyslanec SR v Spojených arabských emirátoch Pavol Pánis upozornil na potrebu ostražitosti občanov SR predovšetkým v zónach s prítomnosťou amerických objektov, na ktoré boli smerované útoky v okolí Dubaja a Abú Zabí.

Americké údery na lietadlá a drony Iránu
Video
Americká armáda zverejnila video z útokov na uzemnené lietadlá a tvrdí, že operácie v Iráne budú pokračovať.

Šéf slovenskej diplomacie sa spojil aj s veľvyslancom SR v Libanone Valérom Frankom. Ten nateraz informoval o bezproblémovom chode zastupiteľského úradu. „S veľvyslancom SR na Cypre Martinom Bezákom diskutoval minister Blanár o útoku na britskú vojenskú základňu Akrotiri. Situácia v krajine je podľa vedúceho zastupiteľského úradu v Nikózii bezpečná, občanov však vyzval k sledovaniu aktuálnych správ a obmedzení, predovšetkým v rámci leteckej dopravy,“ dodalo ministerstvo.

Blanár ocenil päticu veľvyslancov SR a rovnako tak tím pracovníkov na ambasádach za nasadenie v krízovej situácii a tiež spoluprácu s krajinami Blízkeho východu pri plánovanej realizácii evakuačných letov.

