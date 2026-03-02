Letecké peklo na Blízkom východe: Máme tam 1 500 Slovákov, hovorí riaditeľka cestoviek, ceny leteniek vyleteli nahor

USA a Izrael podnikli rozsiahle vojenské útoky proti Iránu po tom, ako Irán zasahoval ciele v regióne vrátane civilných a energetických stavieb. Irán odpovedal raketovými útokmi na infraštruktúru a zasiahol viacero cieľov v Perzskom zálive.
V reakcii na to sedem krajín uzavrelo svoj vzdušný priestor, čo vyvolalo najväčší kolaps leteckej dopravy v oblasti od roku 1991. Konflikt sa rozširuje na Irak, Libanon, Sýriu a Červené more, čo ešte sťažuje letecké trasy medzi Európou a Áziou. Vojna by mala podľa prezidenta USA, Donalda Trumpa, trvať štyri týždne.
Letiská v Dubaji a Dohe sú prestupné body v Spojených arabských emirátoch (SAE) pre lety do Ázie, ale aj pre Európu. Konflikt sa dotkol letov v Saudskej Arábii, Ománe, Iráne, Izraeli, Jordánsku a Libanone. Slováci, ktorí išli na dovolenku do spomínaných krajín, sa tak aktuálne domov na vlastnú päsť nedostanú. Musí im pomôcť buď cestovná kancelária, alebo štát.
To pre Pravdu potvrdila aj Ľudmila Masariková, riaditeľka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA). „Máme informácie iba o klientoch tých cestovných kancelárií, ktoré sú členmi našej asociácie. Aktuálne sa nachádza najviac klientov v Ománe – asi 500, kam sa dokonca podarilo nášmu členovi CK SATUR stiahnuť aj klientov z Dubaja, keďže Omán je aktuálne bezpečnejšia destinácia, aj s otvoreným leteckým priestorom. Ďalší klienti kancelárie sú v SAE.”
Priblížila riaditeľka s tým, že počty Slovákov na Blízkom východe sa menia podľa toho, ako sa pridávajú lety, respektíve otvára vzdušný priestor krajín – aspoň čiastočne. Z Muskatu v Ománe by dnes malo odletieť jedno plné lietadlo a nasledovať budú ďalšie. Celkovo práve letecké spoločnosti, ako Emirates, ktoré najviac fungujú v Dubaji a Dohe, zrušili za posledné tri dni už 7-tisíc letov.
Masariková uviedla, že cestovné kancelárie poskytujú klientom podporu a poradenstvo najmä cez správy, no tam, kde majú napríklad sprievodcov či zástupcov, aj osobne. „Pri organizovaní návratu je podstatná aj komunikácia s leteckými spoločnosťami, lebo tie sú prioritne zodpovedné za zabezpečenie náhradných letov za tie zrušené a celý postup je koordinovaný s cestovnými kanceláriami (ubytovanie pre klientov, transfery a podobne),” priblížila.
Podľa riaditeľky SACKA sa chce väčšina Slovákov vrátiť domov a len minimum plánuje na Blízkom východe zostať, kým sa situácia neupokojí. Z Abú Zabí už prvé lety odleteli, išlo však o komerčné lietadlá prepravných spoločností. Smerovali do Londýna, Paríža, Mumbaia.
Ceny leteniek vyleteli nahor
Riaditeľ cestovnej kancelárie Bubo Ľuboš Fellner v rámci rozhovoru pre ta3 uviedol, že robia všetko pre to, aby sa ich uviaznutí klienti v krajinách Blízkeho východu cítili vzhľadom na situáciu bezpečne.
„Cestovné kancelárie sú v pohotovosti, aby zabezpečili Slovákom návrat domov. Ľudí z Oaklandu, ktorí mali ísť do Dubaja vrátili naspäť, ani cestujúcich z Japonska sme nevedeli dostať z Emirátov, no obe skupiny poletia zajtra,” uviedol riaditeľ s tým, že dubajské letisko má spustiť lety v utorok o 15 tej, avšak podľa jeho slov to nebude reálne, no na nič nečakajú a riešia dianie po svojej osi. Potvrdil, že lety zastavili spoločnosti z krajín ako Japonsko, Singapur, Vietnam, Thajsko, Nový Zéland, Maurícia, Kambodže, Maldív, Juhoafrickej republiky, Nepálu, Číny, Indie a z Bangladéša.
„Máme 85 sprievodcov vonku a posielame ich za klientmi, aby neboli v strese. Klienti, ktorí čakajú na zájazd do USA a Kanady, Patagónie, Mexika či Argentíny odlietajú, problém tam nie je. Rovnako tak do Číny,” priblížil Fellner. Problém totiž majú letecké spoločnosti ako Emirates, Qatar Airways a Etihad, ktoré lietajú prevažne v tejto oblasti. „Letíme s Wizzair a Austrian, teda zájazdy ďalej robíme, len neletíme na Blízky východ,” uzavrel.
Fellner potvrdil, že komunikujú s ministerstvom zahraničných vecí, podľa jeho slov prvýkrát za 33 rokov. „Skôr by sme potrebovali repatriačné lety zo Srí Lanky, ale k tomu zatiaľ nemáme odpoveď, preto sme začali komunikovať priamo s úniou,” uzavrel.
Uviaznutie cestovateľov však znamená aj nemalé náklady na stravu, ubytovanie na niekoľko dní či nové letenky. Nie každý si to môže dovoliť. V Emirátoch vláda už oznámila, že preplatí ubytovanie cudzincom, ktorí tam museli zostať.
Fellner v tomto kontexte zdôraznil, že preplatenie jedla prepravcami je skôr marketing, na mieste si treba náhradu strát vyhádať a každá situácia je individuálna. „Máme v Dubaji dvoch klientov so sprievodkyňou a sú v poriadku. Emirates preplatili náklady, niektorým dali hotel. My ponúkame ubytovanie zadarmo pre klientov na Srí Lanke,” doplnil.
Riaditeľ Buba potvrdil, že sa snažia lety prebookovať na spoločnosti, ktoré krajiny v konflikte oblietajú a prispôsobujú sa tomu, ako sa situácia mení – no ceny leteniek pre vysoký záujem extrémne zdraželi. Lacnejšie je teraz letieť s Elonom Muskom do vesmíru. „Dúfam, že bude aj normálny repatriačný let, nielen z Ománu, kde stojí letenka 26 eur,” skonštatoval.
„Aktuálne vedia o viac než tisícke klientov. Z toho približne polovica bola postihnutá zatvorením letísk v Dubaji, Dohe a Abu Dhabí. V samotnom regióne máme aktuálne osem uviaznutých klientov, okrem dvoch v Dubaji a šiestich v Dohe,” doplnil pre Pravdu.Čítajte viac Slováci uviazli na letiskách, paralyzoval ich konflikt na Blízkom východe. Neodletia ani z Viedne
Do evakuácie sa zapojilo aj ministerstvo vnútra či rezort zahraničných vecí.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v pondelok v súvislosti s tým uviedol, že ďalšie repatriačné lety ministerstvo vnútra zrealizuje podľa toho, aké podnety dostane. „My nevieme byť takíto pružní ako nejaká cestovná kancelária, ale, samozrejme, urobíme všetko pre to, aby ľudia, ktorí sa ocitli mimo svojho domova, sa dostali domov bezpečne,“ deklaroval minister. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) zároveň v pondelok dodal, že po otvorení letových zón bude Slovensko posielať lety na Blízky východ pre občanov, ktorí o to prejavia záujem.
Prvý repatriačný let občanov z ohrozených území plánujú rezorty už v utorok prostredníctvom leteckého útvaru ministerstva vnútra. „Prvá rotácia odlieta z Bratislavy 3. marca o 8.10 hod. miestneho času s cieľovou destináciou Ammán v Jordánsku. Odlet späť na Slovensko je plánovaný o 15.00 hod. miestneho času z letiska Queen Alia International Airport. Letecký útvar má aktuálne pripravené ďalšie dve rotácie,” uviedol Martin Neumann, hovorca rezortu vnútra.
Nasledovať má stredajší let opäť do Ammánu, tretí repatriačný let prebehne vo štvrtok do ománského Maskatu. Neumann zároveň dodal, že ďalšie vyzdvihnutie slovenských občanov zabezpečia podľa toho, ako sa situácia vyvinie. Podľa Richarda Rašiho evidujú iba v Dubaji 2,5-tisíc občanov Slovenska, nejde však o dovolenkárov. Niekoľko desiatok v Katare a Bahrajne, množstvo v Ománe. Juraj Blanár, minister zahraničných vecí uviedol, že doteraz sú v kontakte s približne 5-tisíc Slovákmi. Podľa jeho slov je čas na evakuáciu.
Slováci sa snažia dostať domov sami
V komplikovanej situácii zostali nielen pasažieri, ale aj letové posádky. Podľa letušky Emirates, ktorá letela včera ráno zo amerického Chicaga do Dubaja, no odklonili ich na Budapešť, kde musela zostať. Na sociálnych sieťach tiež badať snahy o presuny za repatriačnými letmi po cestách – najmä z Dubaja do Ománu či Muskatu.
Aj tu sa však už objavila ľudská vynaliezavosť. Za cestu si súkromní prepravcovia pýtajú aj 260 eur. Slováci sa však boja, že pokiaľ sa do Ománu z Dubaja nedostanú, repatriačný let nestihnú.
„Na krízovej linke ministerstva vnútra mi povedali, že repatriačné lety nechystajú, pokiaľ bude uzavretý vzdušný priestor. Poradili mi, že sa mám nejako dostať do Ománu a odtiaľ už odletím. Zároveň neodporúčajú robiť nič na vlastnú päsť, ale oni neplánujú zabezpečiť žiadny odvoz do Ománu,” uviedla Petra žijúca v Emirátoch. V skupinách sa sieťach sa však objavili aj solidárne príspevky, v ktorých Slováci ponúkali miesto v aute, ubytovanie zadarmo či tlmočenie do slovenčiny alebo češtiny.
Podľa Jozefa Širáka, Slováka roky žijúceho v Dubaji, nie je dôvod na paniku. Vníma, že mesto funguje normálne, hoci letiská zostávajú zatvorené. Potvrdil, že vláda poskytuje uviaznutým ľuďom v Dubaji peniaze na predĺžený pobyt. „Metro, verejná doprava aj všetky základné služby sú v prevádzke. Obchody a reštaurácie zostali otvorené,” vysvetlil.
Podľa jeho slov nie je ani problém so zásobovaním či potravinami. „Ako sme mohli vidieť na niektorých záberoch. Ukázalo sa, že to nebola pravda,” doplnil. Zároveň sa však na Slovensko aktuálne nechystá, no vie o letoch ministerstva vnútra počas najbližších dní.
Medzi cestovateľmi však odpozoroval obavy. „Myslím si, že je tu veľa turistov, ktorí pociťujú paniku. Avšak všetky cesty momentálne do Jordánska a do Ománu vyzerajú veľmi zaplnené. Úprimne si nemyslím, že je teraz taký veľký priestor na paniku. Treba čakať, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať,“ uzavrel s tým, že Dubaj sa vysporiadava s kritickými situáciami rýchlo.