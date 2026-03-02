SEPS pri (ne)dodávkach elektriny Ukrajine odmieta politický diktát Fica, tvrdí SaS

Podľa SaS stanovisko generálneho riaditeľa potvrdzuje, že SEPS sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie a dodržiava nariadenia Európskej únie o vnútornom trhu s elektrinou. Strana to označila za signál, že odborné inštitúcie sa nenechajú vtiahnuť do politických sporov.
Napätie medzi vládou a opozíciou v otázke energetickej pomoci Ukrajine naberá na obrátkach. SaS, ktorá na premiéra podala hromadné „občianske“ trestné oznámenie s viac ako 13 700 podpismi, oslovila vedenie SEPS v súvislosti s vyjadreniami o vypnutí núdzovej elektriny Ukrajine. Generálny riaditeľ spoločnosti Martin Magáth vo svojej odpovedi vymedzil rámec fungovania prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
Podľa generálneho riaditeľa je „Slovenská elektrizačná prenosová sústava, akciová spoločnosť, prevádzkovateľom prenosovej sústavy v postavení regulovaného subjektu s presne vymedzenými právomocami a povinnosťami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie, pričom dodržiava nariadenia Európskej únie o vnútornom trhu s elektrinou,“ pričom každé rozhodnutie je podriadené cieľu zaistiť bezpečnú a stabilnú prevádzku siete. Magáth v liste zdôraznil, že „prideľovanie cezhraničných kapacít a riadenie tokov elektriny prebieha na základe záväzných európskych sieťových pravidiel,“ čo podľa SaS vylučuje svojvoľné kroky bez právneho základu.Čítajte viac Energetická páka v spore o ropu: Fico siahol na núdzové dodávky, prúd však medzi krajinami tečie ďalej (6 kľúčových otázok a odpovedí)
SEPS v stanovisku uvádza dodržiavanie medzinárodných záväzkov, pričom politická rovina vzťahov medzi Slovenskom a Ukrajinou je podľa SaS napätá. Vyjadrenia o zastavení pomoci prichádzajú v čase, keď sa hľadá termín a miesto na stretnutie premiéra Roberta Fica s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zelenskyj navrhol termíny v Kyjeve (6. a 9. marca), slovenská strana naďalej presadzuje stretnutie na „neutrálnej pôde“ v EÚ.
SaS uviedla, že patová situácia môže podľa nej poškodzovať meno Slovenska. Poslanec Ondrej Dostál skonštatoval: „Odvolávanie sa na medzinárodné záväzky, na platné právne predpisy, na pravidlá v rámci Európskej únie mi dávajú nádej, že sa nebude postupovať iba na základe toho, že Róbert Fico spraví tlačovku alebo niekto zatelefonuje vedeniu SEPS-u, ale že na to potrebujú nejaký právny základ. Žiadny taký právny základ v tejto chvíli neexistuje.“Čítajte viac Elektrina zo Slovenska? Zriedkavo, minimálne množstvo a naposledy pred mesiacom, kontruje Ukrenerho