Premiér Bezpečnostnú radu nezvolá. Teraz musíme riešiť ropu, tvrdí

Premiér Robert Fico (Smer) nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady SR pre situáciu na Blízkom východe. Povedal, že ju môže zvolať do 3 minút. „My musíme teraz riešiť ropu,“ vyhlásil po návšteve Medzinárodného krízového centra MZV, ktoré rieši evakuáciu slovenských občanov z krajín Blízkeho východu.
Najprv s Leynovou
„Dnes sa ešte viac do popredia posúvajú potreby Slovenska a Maďarska“, povedal premiér. Informoval, že Katar zastavil dodávky skvapalneného plynu, uzavretá je obchodná námorná trasa cez Hormuzský prieliv a tlak na cenu ropy a aj na ceny plynu bude veľký. „Je nepochopiteľné, že EÚ neponúka najjednoduchšie riešenie, keď aj maďarský premiér Orbán potvrdil, že Družba je v poriadku a môže tadiaľ natiecť ropa do Európy,“ vysvetlil.
Slovenský premiér sa chce stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym, ale najprv bude iniciovať stretnutie na pôde EÚ za prítomnosti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Podľa neho má Európa sama seba podporovať. „Hádam si nájdu čas, hovorím o dňoch, nie o týždňoch,“ dodal.
Nezvolá Bezpečnostnú radu
Premiér nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady SR kvôli situácii na Blízkom východe. Argumentoval, že dostávajú informácie aj z Teheránu. Potvrdil, že teraz ale presunú slovenského veľvyslanca v Iráne do Azerbajdžanu. „Keďže máme veľmi aktuálne informácie, vieme, čo sa deje, nevidím žiadny dôvod, aby sme teraz zvolávali Bezpečnostnú radu pre uspokojenie nejakých opozičných poslancov", dodal. Premiér zopakoval, že vláda je pripravená a Bezpečnostnú radu zvolá v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie na Slovensku.
Podporil Emiráty
Všetci ostatní diplomati v krízovej oblasti, či už ide o Tel Aviv, Spojené arabské emiráty, Libanon, zostávajú na svojich pracoviskách. Opakovane vyjadril solidaritu so Spojenými arabskými emirátmi, keď aj táto krajina sa stala obeťou útokov. Emiráty majú viacero obchodných zámerov na Slovensku, jedným z nich je aj revitalizácia bratislavského prístavu.