Vláda ignoruje Ústavu a už 100 dní je bez dôvery, stále nepožiadala parlament o hlasovanie

Mechanizmus vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, známeho ako dlhová brzda. Ten stanovuje, že ak verejný dlh prekročí piate sankčné pásmo, vláda musí parlamentu predložiť návrh na vyslovenie dôvery. Zákon zároveň počíta s výnimkou pre novú vládu, ktorá trvá dva roky od momentu, keď jej parlament vysloví dôveru schválením programového vyhlásenia. Táto ochranná lehota však už uplynula.
Zmysel tejto sankcie nie je formálny, ale politický a ústavný. Ako pripomína rozpočtová rada, cieľom je, aby parlament potvrdil správnosť a adekvátnosť krokov, ktoré vláda prijala na zníženie dlhu. Poslanci tým zároveň preberajú časť zodpovednosti za zvolenú stratégiu konsolidácie, či už ju považujú za primeranú alebo nie. Ide teda o mechanizmus, ktorý má posilniť kontrolu vlády v čase zvýšeného dlhového rizika a prinútiť politickú reprezentáciu otvorene sa prihlásiť k riešeniam verejných financií.
Ústavný zákon síce neuvádza konkrétnu lehotu, dokedy má vláda návrh na vyslovenie dôvery predložiť, no podľa rady to neznamená, že povinnosť možno odkladať. V ústavnom systéme je absencia presnej lehoty skôr výnimkou než pravidlom a pri výklade sa má vychádzať zo zmyslu a účelu daného inštitútu. Rada v tejto súvislosti poukazuje na zaužívanú prax pri inej ústavnej povinnosti vlády, a to podať demisiu po ustanovujúcej schôdzi novozvoleného parlamentu. Hoci ústava ani v tomto prípade neurčuje presný termín, vlády túto povinnosť od vzniku republiky plnia bez zbytočného odkladu, teda pri prvej možnej príležitosti.
Ak vláda návrh na vyslovenie dôvery napokon doručí, predseda Národnej rady je podľa zákona povinný zvolať schôdzu parlamentu do 30 dní. Samotné hlasovanie by tak otvorilo politickú diskusiu o stave verejných financií a o tom, či prijaté opatrenia na znižovanie dlhu považuje parlament za dostatočné.