V pondelok bola prvá koordinačná porada k obnove výroby hliníka v Slovalco

„Na dnešnom rokovaní zúčastnení preberali postup pri predkladaní zmeny štátnej schémy na podporu energeticky náročných odvetví Európskej komisii, ako aj prípravu ďalších nevyhnutných dokumentov. Cieľom je, aby čiastočná obnova produkcie začala už v roku 2026. A v plnom rozsahu v roku 2027,“ priblížil úrad vlády.
Na koordinačnom stretnutí s predstaviteľmi Slovalco sa zúčastnil premiér Robert Fico (Smer-SD), minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Ako v piatok po podpise memoranda o porozumení v Žiari nad Hronom uviedol Fico, vláda má eminentný záujem, aby sa výroba v hlinikárni Slovalco obnovila v roku 2027. Memorandum podľa neho obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu. Ide napríklad o zmenu schémy kompenzácie pre energeticky náročné podniky či dlhodobú dodávku elektriny do fabriky v Žiari nad Hronom za komerčné ceny.