SFZ sa zbavil prokurátora Sepešiho. Aký mal na to dôvod?

Peter Sepeši, odchovanec košickej Lokomotívy, začal svoj prejav predtuchou, že ide o jeho posledné vystúpenie na pôde SFZ. Pripomenul začiatok spolupráce s Jánom Kováčikom v roku 2010, ktorá bola postavená na prísľube odbornosti. Sepeši zdôraznil, že futbalu venoval enormné množstvo času s cieľom vybudovať dôveryhodný a nespochybniteľný systém.
Sepeši zdôraznil svoj podiel na tvorbe Zákona o športe, no zároveň kritizoval štátne zásahy, ktoré podľa neho uprednostnili subjektívne rozhodovanie pred jasnými pravidlami. Podľa jeho slov to viedlo k strate budovanej dôveryhodnosti. Vyjadril poľutovanie nad tým, že jeho interné zistenia ku kauze mobilných telefónov unikli na verejnosť, hoci ich pôvodne adresoval výhradne členom výkonného výboru.
Sepeši potvrdil, že s prezidentom Kováčikom už predtým hovoril o názorovom rozchode. Argumentoval tým, že ak sa ako šéf legislatívy dozvedá o zásadných problémoch zväzu medzi poslednými, jeho funkcia stráca zmysel. Zdôraznil, že ako prokurátor ctí vernosť princípom a krajine, nie konkrétnym osobám. Delegátov postavil pred voľbu, či preferujú nekritickú lojalitu voči vedeniu, alebo odborníka, ktorý sa nebojí pomenovať nedostatky.
Hlasovanie delegátov dopadlo v prospech Petra Vachana, ktorý získal 46 hlasov, zatiaľ čo Sepešiho podporilo 41 prítomných. Paradoxom bolo, že víťazný kandidát sa na zasadnutí ospravedlnil. Sepeši vo svojej reakcii zdôraznil, že tento výsledok nie je len otázkou futbalu, ale celospoločenského nastavenia. Položil rečnícku otázku, či má mať v krajine prednosť autorita jednotlivcov pred rešpektovaním pravidiel.