Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce SFZ sa zbavil prokurátora Sepešiho. Aký mal na to dôvod?

SFZ sa zbavil prokurátora Sepešiho. Aký mal na to dôvod?

Volebná konferencia SFZ priniesla okrem voľby prezidenta aj zmeny v zložení výkonného výboru. Najvýraznejšou bola výmena na poste člena pre legislatívu, kde prokurátora Petra Sepešiho tesne porazil Peter Vachan. Sepeši sa do povedomia zapísal kritikou Jána Kováčika v kauze mobilných telefónov. Napriek jeho osobnému príhovoru k delegátom sa mu nepodarilo obhájiť svoje miesto v riadiacom orgáne.

02.03.2026 17:41
debata (2)
Huliak nemôže Kováčika odvolať. Len aby Slovensko neskončilo v očiach FIFA ako Brazília
Video
Slovenský futbalový zväz proti ministerstvu cestovného ruchu a športu.. Prezident Ján Kováčik verzus minister Rudolf Huliak. Tejto téme sme sa venovali v našej relácii Fair Play s dlhoročným redaktorom Pravdy a Športwebu Michalom Zemanom.

Peter Sepeši, odchovanec košickej Lokomotívy, začal svoj prejav predtuchou, že ide o jeho posledné vystúpenie na pôde SFZ. Pripomenul začiatok spolupráce s Jánom Kováčikom v roku 2010, ktorá bola postavená na prísľube odbornosti. Sepeši zdôraznil, že futbalu venoval enormné množstvo času s cieľom vybudovať dôveryhodný a nespochybniteľný systém.

Sepeši zdôraznil svoj podiel na tvorbe Zákona o športe, no zároveň kritizoval štátne zásahy, ktoré podľa neho uprednostnili subjektívne rozhodovanie pred jasnými pravidlami. Podľa jeho slov to viedlo k strate budovanej dôveryhodnosti. Vyjadril poľutovanie nad tým, že jeho interné zistenia ku kauze mobilných telefónov unikli na verejnosť, hoci ich pôvodne adresoval výhradne členom výkonného výboru.

Sepeši potvrdil, že s prezidentom Kováčikom už predtým hovoril o názorovom rozchode. Argumentoval tým, že ak sa ako šéf legislatívy dozvedá o zásadných problémoch zväzu medzi poslednými, jeho funkcia stráca zmysel. Zdôraznil, že ako prokurátor ctí vernosť princípom a krajine, nie konkrétnym osobám. Delegátov postavil pred voľbu, či preferujú nekritickú lojalitu voči vedeniu, alebo odborníka, ktorý sa nebojí pomenovať nedostatky.

Hlasovanie delegátov dopadlo v prospech Petra Vachana, ktorý získal 46 hlasov, zatiaľ čo Sepešiho podporilo 41 prítomných. Paradoxom bolo, že víťazný kandidát sa na zasadnutí ospravedlnil. Sepeši vo svojej reakcii zdôraznil, že tento výsledok nie je len otázkou futbalu, ale celospoločenského nastavenia. Položil rečnícku otázku, či má mať v krajine prednosť autorita jednotlivcov pred rešpektovaním pravidiel.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #sfz #Ján Kováčik
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"