Šéf cestovnej kancelárie: Od útoku na Irán sme sa nezastavili, mobily si nabíjame trikrát denne

Ich cestovná kancelária Dubaj.sk síce nepatrí k najväčším na trhu, no dovolenkárom ponúkajú o to lukratívnejšie destinácie. Po tom, ako Izrael v sobotu nadránom zaútočil na Irán, sa však aj ich klienti ocitli v nepríjemnej situácii. Desiatky z nich uviazli v Dubaji, na Mauríciu, ale aj Maldivách pre uzavretý vzdušný priestor nad viacerými krajinami. „Navyše, desiatky zákazníkov neodleteli a ďalším dňom sa ich počet zvyšuje,“ opísal Michal Dubaj situáciu v sektore.
Museli sa vrátiť domov
Šéfa kancelárie zastihla informácia o bombardovaní Teheránu na turistike. S kolegami najskôr očakávali, že pôjde len o čiastočné obmedzenie a zopár zrušených letov, podobne ako keď USA podnikli vlani útok na iránskej jadrové zariadenia.
Prví klienti sa podľa šéfa kancelárie začali ozývať v sobotu dopoludnia s otázkami, či má vôbec zmysel presúvať sa na letisko. „Kontrolovali sme lety, či je pri nich predpoklad, že by odleteli. Lietadlá, ktorými mali odletieť, boli totiž na ceste z Dubaja do Budapešti alebo Viedne,“ priblížil. Medzičasom však pribudli informácie priamo od leteckých spoločností a klientov museli poslať z letísk späť domov. Podobná situácia sa zopakovala aj na druhý deň.
Pre zjednodušenie komunikácie vytvorili skupinové čety na WhatsAppe, zdieľali si informácie a koordinovali postupy. „S klientmi na Maldivách a Dubaji, ktorí mali letieť v nedeľu domov, sme boli v kontakte od soboty. Preverovali sme predĺženie ubytovania, aby nemuseli zostať čakať niekde na letisku. Zažili prvotný chaos priamo na rezorte. Najskôr si v optimistickom očakávaní predĺžili ubytovanie o jednu noc, a keď pribúdali správy o eskalácii napätia, rozhodli sa zotrvať do budúcej nedele,“ opísal situáciu.
Klienti sa vôbec neozývali
Michal Dubaj hovorí, že v posledných dňoch zažil situáciu, ktorá môže byť do budúcnosti poučná aj pre iných. Problém nastal, keď sa nevedeli spojiť s dovolenkármi na Mauríciu. „Vôbec sa neozývali. Od partnera na Mauríciu sme vedeli len toľko, že sa vybrali smerom na letisko. Tam sme s nimi stratili kontakt,“ opísal dramatické chvíle.
Po viac ako 24 hodinách sa mu ozvalo neznáme číslo z Česka. Z Prahy telefonoval známy uviaznutých klientov s tým, že sa s kanceláriou nevedia spojiť. „Povedal som mu, že sme sa im snažili dovolať, ale neúspešne, a že sa nám nik neozýva. Potom sa ukázalo, že kontaktný telefón, ktorý nám uviedli do formulára, nechali doma a cestovali s celkom iným,“ vysvetlil.
Poradiť si musel aj pri klientovi v Dubaji, ktorý má záujem o repatriáciu. Hoci sa pred cestou do zahraničia registroval na webe rezortu diplomacie a dostal aj potvrdzovací mail, ministerstvo zahraničných vecí jeho registráciu neevidovalo.
Spolumajiteľ cestovky hovorí, že aktuálne nezažívajú celkom neznámu situáciu. Podobnými scenármi si prešli na začiatku pandémie covidu a majú už „zažité manuály“, ako postupovať. „Denne si dva- až trikrát nabíjame telefóny, pretože sme stále v kontakte s klientami,“ zhrnul.Čítajte viac Armáda vyšle po repatriantov špeciálne sily. Čo bude so slovenskými vojakmi na Cypre?
Očakáva pokles záujmu
Tak skoro sa zrejme ani nezastavia, kontaktujú ich totiž už aj ľudia, ktorí majú obavy o svoje dovolenky začiatkom leta. Očakáva, že záujem o Blízky východ prechodne klesne. „Drvivá väčšina dovolenkárov si chce zmeniť termín na leto či na jeseň. Nikto nevie poriadne, čo sa bude diať zajtra či o týždeň,“ povedal.
Zaujímavé je, že i keď je situácia na Blízkom východe napätá, mnohých cestovateľov optimizmus neopúšťa. „Sú i cestujúci, ktorí sa do poslednej chvíle pýtajú, či by sme im predsa len neodporučili letieť,“ dodal.