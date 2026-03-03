Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Šéf cestovnej kancelárie: Od útoku na Irán sme sa nezastavili, mobily si nabíjame trikrát denne

Šéf cestovnej kancelárie: Od útoku na Irán sme sa nezastavili, mobily si nabíjame trikrát denne

Napätie na Blízkom východe po útoku Izraela na Irán zasiahlo aj slovenských dovolenkárov. V zahraničí uviazli tisíce z nich. Turistické agentúry riešia presuny, predlžovanie pobytov aj krízovú komunikáciu od soboty prakticky nepretržite. Svoje o tom vie aj spolumajiteľ cestovnej kancelárie Michal Dubaj, ktorý prezradil, s čím sa pasujú v posledných dňoch, a s akými nečakanými situáciami sa stretli.

03.03.2026 06:00
debata (2)
Totálna devastácia: zničenie iránskeho veliteľstva v srdci Teheránu
Video
Zdroj: Izraelské vzdušné sily

Ich cestovná kancelária Dubaj.sk síce nepatrí k najväčším na trhu, no dovolenkárom ponúkajú o to lukratívnejšie destinácie. Po tom, ako Izrael v sobotu nadránom zaútočil na Irán, sa však aj ich klienti ocitli v nepríjemnej situácii. Desiatky z nich uviazli v Dubaji, na Mauríciu, ale aj Maldivách pre uzavretý vzdušný priestor nad viacerými krajinami. „Navyše, desiatky zákazníkov neodleteli a ďalším dňom sa ich počet zvyšuje,“ opísal Michal Dubaj situáciu v sektore.

Iránsky kontrast: dva svety po smrti ajatolláha

Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.

Fotogaléria
Demonštranti pália obraz amerického prezidenta...
Iránci počas demonštrácie na podporu útokov USA...
+9Iránci sa zúčastňujú demonštrácie na podporu...

Museli sa vrátiť domov

Šéfa kancelárie zastihla informácia o bombardovaní Teheránu na turistike. S kolegami najskôr očakávali, že pôjde len o čiastočné obmedzenie a zopár zrušených letov, podobne ako keď USA podnikli vlani útok na iránskej jadrové zariadenia.

Prví klienti sa podľa šéfa kancelárie začali ozývať v sobotu dopoludnia s otázkami, či má vôbec zmysel presúvať sa na letisko. „Kontrolovali sme lety, či je pri nich predpoklad, že by odleteli. Lietadlá, ktorými mali odletieť, boli totiž na ceste z Dubaja do Budapešti alebo Viedne,“ priblížil. Medzičasom však pribudli informácie priamo od leteckých spoločností a klientov museli poslať z letísk späť domov. Podobná situácia sa zopakovala aj na druhý deň.

Pre zjednodušenie komunikácie vytvorili skupinové čety na WhatsAppe, zdieľali si informácie a koordinovali postupy. „S klientmi na Maldivách a Dubaji, ktorí mali letieť v nedeľu domov, sme boli v kontakte od soboty. Preverovali sme predĺženie ubytovania, aby nemuseli zostať čakať niekde na letisku. Zažili prvotný chaos priamo na rezorte. Najskôr si v optimistickom očakávaní predĺžili ubytovanie o jednu noc, a keď pribúdali správy o eskalácii napätia, rozhodli sa zotrvať do budúcej nedele,“ opísal situáciu.

Izraelská armáda ukázala útoky na Irán
Video
Zdroj: Reuters

Klienti sa vôbec neozývali

Michal Dubaj hovorí, že v posledných dňoch zažil situáciu, ktorá môže byť do budúcnosti poučná aj pre iných. Problém nastal, keď sa nevedeli spojiť s dovolenkármi na Mauríciu. „Vôbec sa neozývali. Od partnera na Mauríciu sme vedeli len toľko, že sa vybrali smerom na letisko. Tam sme s nimi stratili kontakt,“ opísal dramatické chvíle.

Po viac ako 24 hodinách sa mu ozvalo neznáme číslo z Česka. Z Prahy telefonoval známy uviaznutých klientov s tým, že sa s kanceláriou nevedia spojiť. „Povedal som mu, že sme sa im snažili dovolať, ale neúspešne, a že sa nám nik neozýva. Potom sa ukázalo, že kontaktný telefón, ktorý nám uviedli do formulára, nechali doma a cestovali s celkom iným,“ vysvetlil.

Poradiť si musel aj pri klientovi v Dubaji, ktorý má záujem o repatriáciu. Hoci sa pred cestou do zahraničia registroval na webe rezortu diplomacie a dostal aj potvrdzovací mail, ministerstvo zahraničných vecí jeho registráciu neevidovalo.

Spolumajiteľ cestovky hovorí, že aktuálne nezažívajú celkom neznámu situáciu. Podobnými scenármi si prešli na začiatku pandémie covidu a majú už „zažité manuály“, ako postupovať. „Denne si dva- až trikrát nabíjame telefóny, pretože sme stále v kontakte s klientami,“ zhrnul.

Cyprus Británia základňa útok dron obrana Čítajte viac Armáda vyšle po repatriantov špeciálne sily. Čo bude so slovenskými vojakmi na Cypre?

Očakáva pokles záujmu

Tak skoro sa zrejme ani nezastavia, kontaktujú ich totiž už aj ľudia, ktorí majú obavy o svoje dovolenky začiatkom leta. Očakáva, že záujem o Blízky východ prechodne klesne. „Drvivá väčšina dovolenkárov si chce zmeniť termín na leto či na jeseň. Nikto nevie poriadne, čo sa bude diať zajtra či o týždeň,“ povedal.

Zaujímavé je, že i keď je situácia na Blízkom východe napätá, mnohých cestovateľov optimizmus neopúšťa. „Sú i cestujúci, ktorí sa do poslednej chvíle pýtajú, či by sme im predsa len neodporučili letieť,“ dodal.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #cestovné kancelárie #ministerstvo zahraničných vecí #repatriácia #americko-izraelský útok na Irán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"