Novinárom začal byť v ekonomickej redakcii TASR v roku 1998. O rok neskôr viedol ekonomickú redakciu denníka SME, neskôr pracoval v týždenníku Trend.
Od roku 2010 bol zástupcom šéfredaktora denníka SME, kde pracoval až do vzniku Denníka N.
Vo veku 52 rokov zomrel zástupca šéfredaktora Denníka N Juraj Javorský. Informoval o tom šéfredaktor Matúš Kostolný na webe denníka.
