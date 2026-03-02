Fio bankaFio banka
Zomrel zástupca šéfredaktora Denníka N Juraj Javorský

Vo veku 52 rokov zomrel zástupca šéfredaktora Denníka N Juraj Javorský. Informoval o tom šéfredaktor Matúš Kostolný na webe denníka.

02.03.2026 19:59
Novinárom začal byť v ekonomickej redakcii TASR v roku 1998. O rok neskôr viedol ekonomickú redakciu denníka SME, neskôr pracoval v týždenníku Trend.

Od roku 2010 bol zástupcom šéfredaktora denníka SME, kde pracoval až do vzniku Denníka N.

