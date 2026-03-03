Prví Slováci uviaznutí v Emirátoch sa vrátili cez Omán. Sériu repatriačných letov spúšťa aj štát

Pre stovky ľudí bola cesta domov logisticky aj psychicky náročnou operáciou. Keďže let z Dubaja nebolo možné pre konflikt zabezpečiť, klienti cestovnej kancelárie Satur museli absolvovať 14-hodinovú cestu autobusmi cez hranice do Ománu.
Medzi navrátilcami je aj tréner hokejovej reprezentácie Vladimír Országh. Ten priamo z Maskatu potvrdil, že prechod prebehol v rámci možností štandardne. „Nielen nám, ale stovkám ďalších ľudí zabezpečili prevoz z Dubaja do Maskatu. Boli nejaké zdržania na hraniciach,“ informoval Országh s tým, že v Ománe už len čakali na potvrdený charterový let domov. Medzi dovolenkármi bol aj poslanec Smeru Ľubomír Vážny.
Zatiaľ čo prvé komerčné lety už pristávajú, slovenská diplomacia čelí bezprecedentnému náporu. Do systému dobrovoľnej registrácie sa k dnešnému dňu prihlásilo už viac ako 5 000 občanov SR nachádzajúcich sa v zasiahnutom regióne. Najviac registrovaných je práve v Spojených arabských emirátoch (3 010), nasledujú Maldivy (775), Omán (488) a Katar (352).Čítajte viac Útok na Irán mení dovolenkové leto. Šéf cestovky: Klienti menia plány, neistota rastie
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár potvrdil, že štát už do oblasti vysiela vládne stroje. Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s rezortom diplomacie a ministerstvom obrany zabezpečia sériu repatriačných letov z krajín Blízkeho východu. „Prvé prílety sú naplánované na utorok o 17.00 h a 17.30 h,“ spresnilo bratislavské letisko. Pôjde o evakuačné lety z jordánskych miest Akaba a Ammán.Čítajte viac Do Prahy priletelo prvé lietadlo s turistami z Blízkeho východu od začiatku útokov na Irán
Minister však priznal, že okamžitý návrat pre všetkých nie je technicky možný kvôli uzatvorenému vzdušnému priestoru v regióne. „Množstvá sú v tisíckach. Rokujeme preto o možnostiach komerčných letov, akonáhle to bezpečnostná situácia dovolí,“ dodal Blanár. Slovensko v rámci evakuácie koordinuje postup aj s partnermi z EÚ a Českom, pričom si krajiny vzájomne ponúknu voľné miesta v lietadlách.
Dôležité informácie pre občanov v regióne
Ministerstvo naďalej apeluje, aby sa občania SR zaevidovali do systému dobrovoľnej registrácie slovenskej diplomacie na webstránke alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.