Inšpekcia opäť zadržala čurillovcov. Zobrala aj prokurátora GP Michala Šúreka

Policajnú akciu s názvom „ROZLÚČKA“ potvrdila aj polícia: „Dnes od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka ÚBOK Prezídia Policajného zboru na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom „ROZLÚČKA“, zameranú na páchanie korupčnej trestnej činnosti. Akcia prebieha za súčinnosti Krajskej prokuratúry v Bratislave. Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia umožní“, uvádza sa vo vyhlásení Prezídia PZ.
V tejto súvislosti prebieha aj akcia „KAJÚCNIK“, ktorú rieši špecializovaný tím VERITAS Úradu inšpekčnej služby. Počas nej boli obvinené a zároveň zadržané osoby z policajného aj civilného prostredia.
Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, ako ďalej potvrdila hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová. Na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu zo závažnej trestnej činnosti – vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených boli zadržané aj dve podozrivé osoby.
„Z dôvodu aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania a mareniu prebiehajúcich procesných úkonov, nateraz nie je možné poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie,“ uviedla Dobiášová.
Fico avizoval trestné oznámenie na Šúreka
Premiér Robert Fico (Smer) avizoval na nedeľnej tlačovej konferencii podanie trestného oznámenia na prokurátora Generálnej prokuratúry Michala Šúreka pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zároveň hovoril o iniciovaní trestného stíhania Ľudovíta Makóa, osoby spolupracujúcej s orgánmi činnými v trestnom konaní.
„Podávame trestné oznámenie a predovšetkým sa domnievame, že prokurátor GP SR Michal Šúrek sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obraciame sa na GP SR s týmto trestným oznámením. Nie je to anonymné trestné oznámenie, my sa pod to všetci pekne podpíšeme,“ povedal Fico. Argumentoval okolnosťami zastavenia trestného stíhania Makóa. Hovoril aj o údajnom skartovaní spisu spolu s nahrávkou, ktorú mal podľa Fica zmanipulovať Makó.
Fico poukázal na uznesenie z 3. novembra 2023, ktorým sa zastavilo Makóovi ako spolupracujúcej osobe trestné stíhanie. „Myslíme si, že iniciovanie obnovy konania by mohlo viesť k zrušeniu tohto uznesenia, čo by v praxi znamenalo opätovné trestné stíhanie tohto človeka pre závažné trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa, zosnovanie zločineckej skupiny a spôsobenie škody 18 miliónov eur za to, že bol súčasťou skupiny, ktorá organizovala nelegálne vyplácanie nelegálnych vratiek DPH,“ tvrdil premiér.
Poradca predsedu vlády SR a advokát Marek Para na nedeľnej tlačovej konferencii hovoril o zneužívaní inštitútu „kajúcnika“ v rokoch 2020 až 2023. Podľa podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer) existuje systém zneužívania tohto inštitútu. Popísaný systém podľa podpredsedu vlády a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer) znamenal rozklad právneho štátu v rokoch 2020 až 2023.
Vraj hrozili väzbou, či zadržiavali zásielky
Obvinení sú Ján Čurilla a Pavol Ďurka ako vyšetrovatelia NAKA a operatívci Róbert Magula, Branislav Dunčko, Roman Staš a Ján Kaľavský. Zadržali aj bývalého prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, teraz prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Mali pracovať ako členovia organizovanej skupiny riadenej Jánom Čurillom, ktorý im mal zadávať konkrétne úlohy a určovať postup pri trestných konaniach.
Išlo o kauzy akým boli „Takáčovci“, „Božie mlyny“, „Očistec“. Takýmto postupom si mali zadržaní zabezpečiť dôkazy od nimi stíhaných ľudí. Robili tak prostredníctvom „vopred dohodnutých, pripravených alebo vynútených výpovedí“ na osoby, ktoré stíhali. Mali k tomu zneužívať to, že im hrozili väzbou, dokonca obmedzovali listy, zásielky od rodín, či návštevy, ale aj stretnutia s obhajcami.