Štátne lety štartujú: Vieme, kde uviazli tisícky Slovákov, aj kto si užíva hotelový luxus v bezpečí

Včera na večer rezort zahraničných vecí evidoval v rámci žiadosti o návrat cez ministerstvo v Spojených arabských emirátov (SAE) 3010 občanov Slovenska, v Saudskej Arábii 11, na Maldivách 775, v Ománe 488, Katare 352, Jordánsku 219, Izraeli 133, z Libanonu sa ohlásilo sedem Slovákov, z Bahrajnu traja, Kuvajtu 48 a Tanzánie takmer stovka. V Iráne už nezaznamenali žiadnych našich občanov.
„Počet Sloveniek a Slovákov v regióne Blízkeho východu však môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie,” dodal komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí. Ďalšie dva repatriačné prílety Slovákov potvrdil letecký útvar ministerstva zahraničných vecí na utorok večer – o 17 tej a 17,30.
Okrem toho zabezpečujú presuny domov aj samotné cestovky, medzi prvými Satur. Z pondelka na utorok o polnoci sa už do Bratislavy vrátili prví cestujúci z ománskeho Maskatu, išlo o súkromný charterový let prepravcu Smartwings pre spomínaný Satur. Pôvodne mal byť na bratislavskom letisku už v sobotu, no v tom čase zatvorili viaceré letiská Blízkeho východu. Druhý komerčný prílet z Maskatu priletí pred 11-tou, nachádzať sa v ňom budú dovolenkári, ktorých Satur presunul z Dubaja do Ománu.
Včera pre Pravdu potvrdil Ľuboš Fellner, riaditeľ CK Bubo, že vo svete majú viac než tisíc klientov, no priamo v Dubaji len pár, s ktorými je sprievodca a neustále ich informujú o dianí. Podľa Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúru (SACKA) bolo v tom čase na Blízkom východe asi 500 dovolenkárov zo Slovenska.
Za cestovnú kanceláriu Hydrotour sa pre Pravdu vyjadril Tomáš Lazarov. Podľa jeho slov aktuálne poskytovali zájazdy mimo Bahrajn a Katar, teda sa vyhli nebezpečným zónam a ich dovolenkári, ktorí prileteli v sobotu, fungujú bez narušenia výletu v Ománe.
„Pokiaľ ide o Omán a destináciu Salalah, sobotný prílet aj odlet sa uskutočnili bez akýchkoľvek komplikácií. Naši klienti dovolenkujú bez obmedzení a čerpajú všetky hotelové služby v plnej miere. Destinácia Salalah sa nachádza mimo oblasti aktuálneho konfliktu a letecká doprava je realizovaná po bezpečných, schválených južných letových koridoroch, ktoré aktuálne využívajú aj všetky renomované letecké spoločnosti,” uviedol Lazarov.
Lety do Salalah zatiaľ nie je potrebné meniť, sú súčasťou schváleného letového plánu. „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevydalo žiadne cestovné obmedzenie alebo výstrahu pre oblasť Salalah, čo potvrdzuje bezpečnosť a stabilitu tejto destinácie,” dodal Lazarov.
Prvé lety do Bahrajnu a Kataru majú naplánované až o mesiac, preto čakajú na ďalší vývoj bez ich rušenia. Hovorca Hydrotour tiež vysvetlil, že podobne ako v júni 2025, aj tentoraz veria, že dôjde v priebehu najbližších dní k úplnému upokojeniu situácie. Ak by sa odporúčania rezortu zahraničia zmenili, sú pripravení lety prehodnotiť a podniknúť primerané kroky.