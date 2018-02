Občianske združenie Úsmev pre Tadeáša

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 50055551

Sídlo: Československej armády 99/9, 05302 Spišský Hrhov

Bankové spojenie: SK90090000000­05109882820

Adresa webovej stránky: https://usmevpretadeasa.webnode.sk/

Kontakt: zuzi.wagnerova@ gmail.com 0908 289 873

Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Tadeáško od narodenia trpí nevyliečiteľnou chorobou, svalovou dystrofiou, ktorá ho pripútala na invalidný vozíček.

Napriek hrozným prognózam lekárom sme to nikdy nevzdávali. Dlhoročné rehabilitácie, každodenné cvičenia, liečby, masáže… Práve vďaka nim je na tom Tadeáško tak, ako je. Tadeáš si to uvedomuje a vždy nám pri akomkoľvek cvičení s ním poďakuje. Ako on sám hovorí: "Musím robiť niečo pre svoje zdravie.“ Je to neskutočne inteligentný chlapec, ktorý si všetko váži a a odvďačuje sa nám nevýslovnou láskou.

V minulom roku mohol Tadeáško práve vďaka pomoci mnohých ľudí darovaním 2% z dane, absolvovať viaceré rehabilitácie, cvičenia a masáže. Zároveň, vďaka vašej pomoci mohol ísť Tadeáško do kúpeľov – Turčianskych Teplíc, ktoré mu veľmi pomáhajú. A taktiež sme s ním mohli chodiť do aqua parkov, ktoré ponúkajú pre Tadeáška tak obľúbené, termálne či horúce pramene.

Nakoľko má veľmi slabú imunitu a rýchle ochorie, môžeme s ním chodiť len do teplých vôd. Vždy sa veľmi teší, keď ho vezmeme niekam plávať. Vo vode je skrátka plný sily a energie.

Prečo dať daň práve nám:

Hoci sme si vedomí, že Tadeáško chodiť nikdy nebude, snažíme sa robiť všetko preto, aby sa jeho zdravotný stav nezhoršoval. Avšak, častokrát to je nad naše sily, nakoľko kúpeľné liečby a rehabilitácie sú finančne veľmi náročné. Preto sa prostredníctvom tohto Občianskeho združenia Úsmev pre Tadeáša snažíme zozbierať prostriedky, ktorými môžeme uhradiť Tadeáškovi kúpele, rehabilitácie, masáže,.. To je to najviac, čo pre neho môžeme robiť.

Všetkým, ktorí nám akýkoľvek spôsobom pomôžu, zo srdca aj v mene Tadeáška ďakujeme.

