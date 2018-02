Naším poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, hlavne chorým deťom do nemocníc.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30855748

Sídlo: Klenová 8, 831 01 Bratislava

Bankové spojenie: SK11 1100 000­0 0026 2886 2­684

Adresa webovej stránky: https://cervenynos.sk/…at/2-z-dane/

Kontakt: Telefón: +421 243 428 088, Email: info@ cervenynos.sk

Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

1. Pravidelné klaunské návštevy chorých detí na nemocničných oddeleniach po celom Slovensku

2. Sprevádzanie detí na operačnú sálu

3. Ambulantné kaluniády – klauniády pre deti čakajúce na ambulantné vyšetrenie

4. Cirkus Paciento – týždenný program pre dlhodobo hospitalizované deti, ktoré sa učia klaunskému umeniu, aby sa na konci týždňa stali hviezdami záverečného programu

5. Prezuvky máme – klaunské návštevy v rodinách detí, ktoré sú v domácej paliatívnej starostlivosti

6. Fidlikára – špeciálne predstavenie pre ťažko a kombinovane postihnutých žiakov špeciálnych škôl

7. Smiech nepozná vek – návštevy seniorov v domovoch dôchodcov a na geriatrických oddeleniach nemocníc

8. Návštevy dospelých onkologických pacientov

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

V roku 2017 zrealizovalo 58 profesionálnch zdravotných klaunov o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors rekordný počet – až 2 500 klaunských návštev a rozveselilo desaťtisíce chorých detí, ale aj stovky seniorov a dospelých pacientov v zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.

Prečo dať daň práve nám:

Vaše 2% z dane premeníme na detský smiech:o)

Naši profesionálni zdravotní klauni humorom a smiechom podporujú psychickú pohodu chorých detí aj ich blízkych, a tým im dávajú nádej a silu bojovať s chorobou. Ako napríklad Jakubovi (17), ktorého stretávame od jeho 12tich rokov:

„Pred piatimi rokmi som sa stretol s nešťastím, opačným pólom šťastia. Keď človek stratí to najcennejšie, čo má, vlastné zdravie, nastúpi absolútna bezmocnosť a strach. Nielen pre chorého človeka, ale aj pre jeho blízkych. Moje nešťastie malo nálepku kóma a vážne poškodenie mozgu. Mojim rodičom sa zrútil svet. Podľa lekárov som vôbec nemal prežiť. Prežil som, ale nemal som už nikdy chodiť, behať, rozprávať, proste fungovať ako predtým. Lekári samotní tápali v hľadaní diagnózy, a i keď sa všemožne snažili o môj „reset“, nedarilo sa im. Celé roky som musel denne cvičiť a absolvovať množstvo rehabilitácií. Ale stálo to za to! Prvýkrát som zdravotných klaunov z Červeného nosa stretol v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Cítil som, že toto sú neobyčajní ľudia. Tým, že ma rozosmiali, dodali mi silu na boj s chorobou. Potom sme sa stretli ešte mnohokrát počas mojich 7 kúpeľných liečení v liečebnom ústave Marína v Kováčovej, a bolo to skvelé :)"

