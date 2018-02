Kanoistický klub Slávia UK Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31817947

Sídlo: Lackova 19, 84104 Bratislava

Bankové spojenie: SK24110000000­02661430103

Adresa webovej stránky: http://www.kajakslavia.sk/

Kontakt: 0908577955

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

Mladí nádejní kanoisti športujúci v našom klube sa aktívne zúčastňujú nielen pretekov v rýchlostnej kanoistike organizované Slovenským zväzom rýchlostnej kanoistiky, ale aj iných napr. bežeckých pretekov, kde sa pomerne dobre darí. Na sezónu 2018 pripadá 20 kajakárskych pretekov a zopár bežeckých, ktorých by sme sa s našim 30 členným vodáckym družstvom radi zúčastnili. Z uvedeného počtu pretekov sú 4 preteky Majstrovstvá Slovenska a 6 pretekov Slovenský pohár. Práve pred týmito Majstrovskými podujatiami máme naplánované aj minimálne 2–3 sústredenia v rámci SR a na záver sezóny jedno zahraničné spojené s pretekmi v cudzine.

V zimnom období, keď nie je možné trénovať na vode, si prenajímame 2 krát do týždňa telocvičňu, raz bazén a miestnosť v ktorej máme uskladnené pádlovacie trenažéri. Keďže zaznamenávame neustály nárast ďalších mladých talentovaných záujemcov o športovanie v našom klube, potrebovali by sme dokúpiť aspoň dva minikajaky (pre deti do 12 rokov), pádla, vesty a pre dorastajúce deti (nad 13 rokov), ktoré už trénujú dlhšie a zaznamenali aj prvé úspechy, aspoň dva veľké kajaky.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

2% z dane v roku 2018 sme využili na kúpu dvoch minikajakov (do 12 rokov),dvoch veľkých kajakov. na kúpu pádiel a špriciek (ochranná plachta proti vode). Z časti by sme hradili aj prenájom telocvične, plavárne, ktorú využívame cez zimnú prípravu.

Prečo dať daň práve nám:

Sme toho názoru, že investícia do detí, mládeže a teda do procesu kultivácie ich tela, zároveň aj ducha sa vždy vypláca. Dobrým dôvodom, prečo nás podporiť nie je len fakt, že nakoľko je kanoistika najúspešnejším Slovenským športom, je nádej že istá časť detí sa tu môže presadiť, dokonca presláviť, ale aj možnosť participácie na ich zdravom fyzickom vývoji, a celkovom životnom smerovaní.

