Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých č.497 v Oščadnici

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 126649790056

Sídlo: Oščadnica

Bankové spojenie: 0310141298/ 0900

Adresa webovej stránky: -

Kontakt: krivanek.jozef@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Organizujeme rekondičné-rehabilitačné pobyty, zájazdy, sociálne poradenstvo, zdravotné prednášky, kultúrno spoločenské podujatia (Deň matiek a otcov, Mesiac úcty k starším-stretnutie s jubilantmi… benefičný koncert „Od srdca k srdcu“. Športové hry osôb so zdravotným postihnutím – a deti. Stretnutie deti s Mikulášom, skrášľovanie životného prostredia a pod.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

rekondičné -rehabilitačné pobyty v Slovenských kupeľoch.

zájazdy za krásami Slovenska, športové podujatia

Prečo dať daň práve nám:

Chceme i naďalej pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a to osobám zdravotne postihnutým, zdravotne postihnutým deťom a sirotám. Sú to ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc v ich neľahkom živote. Budeme i naďalej pre nich pripravovať osvedčené podujatia spoločne i so zdravými členmi tak, aby sa necítili osamotení a zbytoční. Preto sa obraciame s vrúcnou prosbou na ľudí o pomoc pre nás zdravotne postihnutých členov a deti v malebnej dedinke Oščadnica, žijúcich pod vrchom Velká Rača /lyžiari-turisti/.

Otvorte svoje srdiečka. Veľká vďaka Vám s úctou a vďakou výbor ZO SZTP v Oščadnici.

