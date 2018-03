Futbalový klub Bojnice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37922254

Sídlo: Kpt. Nálepku 10, 972 01 Bojnice

Bankové spojenie: SK91090000000­00373478920

Adresa webovej stránky: -

Kontakt: Peter Biro, bojnicefutbalovyklub@ gmail.com, 0905 312 185

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

Znovuobnovenie mládežníckej základne, detské turnaje.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Nákup športových pomôcok pre deti, registrácie do turnajov

Prečo dať daň práve nám:

Snažíme sa šport udržať a rozvíjať tak ako to bolo umožnené nám pred vyše 30 rokmi. Nehľadáme za to žiadne finančné ohodnotenie, robíme to pre budúcnosť nasledujúcich generácií…

