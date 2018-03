Spolok nepočujúcich pedagógov

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37950801

Sídlo: Bratislava

Bankové spojenie: SK58 0900 000­0 0006 3200 8­473

Adresa webovej stránky: www.snepeda.sk

Kontakt: snepeda@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: školstvo

Aktivity a projekty:

Činnosti občianskeho združenia:

a) vzdelávacie kurzy, workshopy, školenia, prednášky, semináre, konferencie,

b) tvorba knižných a multimediálnych publikácií,

c) účasť na rôznych stretnutiach, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním osôb s poruchou sluchu, s občianskymi právami a životnými podmienkami osôb s poruchou sluchu,

d) udržiavanie a podpora slovenského posunkového jazyka ako prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich,

e) preklad textov zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a naopak, jazykové a obsahové supervízorovanie slovenského posunkového jazyka.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

V minulom roku 2017 sme vykonali tieto činnosti:

a) vytvorili sme a sprístupnili elektronickú knižnicu www.kniznicaticha.sk, ktorá obsahuje sedem známych príbehov zo sveta ticha,

b) vykonali sme preklad textového sprievodcu expozíciou Múzea špeciálneho školstva v Levoči do slovenského posunkového jazyka, natočili sme a vypracovali videá,

c) viedli sme praktický kurz slovenského jazyka pre nepočujúcich, ktorí sa chceli zdokonaliť v písanom slovenskom jazyku,

d) usporiadali sme IV. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich – slová hrou pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov,

e) zúčastnili sme sa na III. medzinárodnej konferencii v Budapešti, organizovanej Svetovou federáciou nepočujúcich, s názvom Plná inklúzia s posunkovým jazykom a následne v Bratislave sme pripravili prednášku s obsahom informácií z konferencie,

f) organizovali sme súťaž Zmeňme spolu telo do leta pre tých, ktorí sa chceli zapojiť do súťaže v rámci zdravého chudnutia,

g) vytvorili sme dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka – www.posunky.sk, ku dňu 5. februára je do slovníka vložených 5 445 heslových slov posunkov.

Prečo dať daň práve nám:

Tento rok by sme chceli pokračovať v podobných aktivitách predovšetkým usporiadať kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti a rozšíriť prekladový slovník (www.posunky.sk).

