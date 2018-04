Národné centrum Sclerosis multiplex, n.o.,

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 42092175

Sídlo: Jarková 63, 08301 Sabinov

Bankové spojenie: SK29090000000­00504664097

Adresa webovej stránky: www.ncsm.sk

Kontakt: juliana.ilencikova@ yahoo.com 0903 904 418

Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Našou misiou je zrekonštruovať starú školu, ktorú sme od Prešovského samosprávneho kraja dostali do dlhodobého prenájmu za 1 Euro, postaviť prístavbu na hydroterapiu a sprevádzkovať Národné centrum sclerosis multiplex, 1. špecializované zariadenie na SM v SR, ktoré bude poskytovať rehabilitačné a sociálne služby klientom so sclerosis multiplex z celého Slovenska. V špecializovanom zariadení NCSM si nájdu svoj domov a opateru osamelí ľudia s touto chorobou, ktorí si vyžadujú neustálu starostlivosť. NCSM bude slúžiť aj ako školiace centrum pre rodiny s SM, opatrovateľov, študentov, zamestnávateľov… NCSM v súčasnosti poskytuje Terénne sociálne služby krízovej intervencie, sociálne poradenstvo a zúčastňue sa na výskume SM. NCSM je členom Partnerstva sociálne inklúzie subregónu Šariš a členom RIMS – medzinárodnej organizácie na rehabilitáciu Sclerosis multiplex /www.eurims.org/ Na sfunkčnenie NCSM čaká viac ako 15 000 pacientov s SM na Slovensku. Nič takého tu ešte neexistuje. Vďaka Vašej pomoci sa nám to určite podarí. www.ncsm.sk

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

2% z Vašich daní v roku 2017 sme použili na poskytovanie Terénnej služby krízovej intervencie, na vypracovanie ideového zámeru, na zaplatenie členského poplatku v RIMS/Európska organizácia na rehabilitáciu sclerosis multiplex/ a na cestovné výdavky na konferenciu RIMS.

Prečo dať daň práve nám:

Pacienti s SM sú často odkázaní na invalidný vozík. Potrebujú opateru svojich blízkych, opatrovateľov. Ľudia na vozíku sa nedostanú do kúpeľov, pretože tam nie je personál, ktorý by sa o nich staral 24 hodín denne. Aj nevládnemu človeku sa dá pomôcť – ale len v špecializovanom zariadení.

VY môžete pomôcť.

Ak chcete pomôcť konkrétnym ľuďom, ktorí vidia svoju nádej na zlepšenie kvality ich života pomocou služieb a špecializovanej rehabilitácie \„šitej na mieru\“, pošlite svoje 2% Národnému centru sclerosis multiplex. Len rehabilitácia má 100 percentnú účinnosť v liečbe sklerózy multiplex.

Ďakujeme vám, že nám pomáhate pomáhať.

