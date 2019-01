Právna forma: Občianske združenie

IČO: 51932458

Sídlo: Sľažany

Bankové spojenie: SK08750000000­04026328088

Adresa webovej stránky: nemáme

Kontakt: 0911853375, e-mail: okbartovy@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Rozvoj kultúrnej činnosti v obci i v rámci Slovenska. Objavovanie pôvodných ľudových piesní a zvykov nášho regiónu. Organizovanie kultúrnych podujatí, vystúpenia na rôznych kultúrnych podujatiach a festivaloch. Získavanie mládeže a ich zapájanie do kultúrneho života s našou speváckou skupinou. Propagácia obce a nášho regiónu.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

nežiadali sme

Prečo dať daň práve nám:

Radi by sme pokračovali v rozširovaní našej činnosti účasťou na viacerých folklórnych podujatiach. Vzhľadom na to, že základ našej speváckej skupiny sú dôchodcovia, pomohol by nám príspevok ku skvalitneniu našej činnosti doplnením krojového vybavenia, hudobného doprovodu a hlavne v práci s mládežou.

