Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42255341

Sídlo: Gabčíkova 8, 841 04 Bratislava

Bankové spojenie: SK51090000000­05016884675

Adresa webovej stránky: www.plavecky-klub-dolphins.sk

Kontakt: Daniela Šipošová, daniela.siposova@ gmail.com, +421903329035

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

WE SWIM TO TOKYO – PLÁVAME DO TOKIA: Štvorročný projekt – rozvoj plaveckých zručností a kondície smerom k účasti na majstrovstvá sveta 2019 a paralympijské hry v Tokiu 2020

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Minulý rok sme použili 2 % na chod klubu, prenájom dráhy, účasť na sústredeniach a pretekoch doma i v zahraničí, ako aj na ME IPC 2018 v írskom Dubline.

Prečo dať daň práve nám:

V tomto roku by sme ich znovu použili na chod klubu, prenájom dráhy, účasť na sústredeniach a pretekoch doma i v zahraničí, ako aj na MS IPC 2019, kde sa chceme kvalifikovať na paralympijské hry v Tokiu 2020.

