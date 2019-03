Liga proti Reumatizmu Klub Motýlik, občianske združenie

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 318221420014

Sídlo: Slatinská 8, Bratislava

Bankové spojenie: IBAN SK44 0200 000­0 0030 4731 5­556

Adresa webovej stránky: www.klubmotylik.sk

Kontakt: info@ klubmotylik.sk

Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Šírenie informácií o SLE a autoimunitných chorobách pre záujemcov najmä prostredníctvom web stránok /…eKlubMotylik www.mojareuma.sk Sledovanie noviniek na zahraničných portáloch, zabezpečenie ich prekladu a šírenie informácií pomocou webu Účasť na akciách LPRe SR Účasť na zahraničných konferenciách organizovaných EULAR PARE a YoungPARE Spolupráca s Lupus Europe, účasť na konferencii Lupus Convention 2019 Organizovanie stretnutí s odbornými lekármi a pacientami Spolupráca so Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb Operatívne stretnutia výboru a členov – riešenie aktuálnych problémov Návštevy kultúrnych podujatí členmi a sympatizantmi LPRe –KM Vlastivedno-zdravotné vychádzky, Nordic Walking Získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok, osobnou a email komunikáciou Aktívna propagácia LPRe –KM, nábor nových členiek/členov

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Vzdelávacie aktivity a to najmä na prednášky s odbornými lekármi, účasť na výročnom kongrese Lupus Europe v Bruseli Propagaciu nášho Občianskeho združenia Podpora zdravia, našim členom prispievame na zdravie – prispevkom na masáže, rehabilitácia, cvičenie, plaváreň, či iné zdravu pospešné aktivity. Príspevok na zdravie vo forme vianočných baličkov s vitamínmi, minerálmi a inými doplnkami stravy, ktoré slúžia na podporu zdravia v chrípkovom období.

Prečo dať daň práve nám:

OZ LpRe-Klub Motýlik je prevádzkované iba z dobrovoľných darov. Na Slovensku je stále veľa pacientov, ktorí sú diagnostikovaní veľmi zdĺhavo, že sú málo informovaní o tomto ochorení, nevedia, kde majú hľadať informácie a na koho sa obrátiť. Naším cieľom v tomto smere je jednak organizovanie viac prednášok v rámci celého Slovenska s odbornými lekármi, kde pacientom môžu odpovedať aj na ich osobné problémy, a za druhé šírenie informácii a to nielen prostredníctvom webu, ale aj letákmi a publikáciami, ktoré by sme chceli distribuovať do odborných ambulancií, kde si ich pacienti môžu zobrať a prečítať.

Druhým veľkým cieľom je aktívna účasť na konferenciách v zahraničí. Lupus Europe, organizácia pre pacientske združenia z celej Európy poriada každoročne konvenciu, ktorá je obrovským zdrojom informácií o nových liečebných postupoch, výskumoch, je miestom stretnutia odborníkov, zástupcov farmafiriem, ľudí s veľkými skúsenosťami z vedenia pacientskych organizácií, ale hlavne je to miesto inšpirácií, nových nápadov a miesto, kde vždy nájdeme podporu a pomoc pri riešení akýchkoľvek problémov.

Boli by sme veľmi radi, keby sa týchto medzinárodných konferencii mohlo zúčastňovať viac našich členov a byť motivovaní pri zdolávaní ochorenia.

Ďakujeme za Vašu podporu

