Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Slovensku (SKVIR)

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42259363

Sídlo: Sliezka 47/9, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Bankové spojenie: SK7511000000002923869475

Adresa webovej stránky: https://skvir.sk

Kontakt: sekretariat@ skvir.sk

Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Projekty: Organizácia odborných medicínskych podujatí a školení KARDIO LIVE SEMINÁR https://cinre.sk/kongresy/, TIK TAK tiktak.education, medzinárodné vzdelávacie aktivity Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR) je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). SKVIR združuje všetkých lekárov na Slovensku so záujmom o vaskulárnu a nevaskulárnu intervenčnú rádiológiu a o problematiku neinvazívneho zobrazovania kardiovaskulárnych ochorení pomocou najmodernejších zobrazovacích technológií.

Činnosť SKVIR pri SLS sa riadi stanovami SKVIR. Cieľom SKVIR je hájenie profesných záujmov svojich členov, zvyšovanie odbornej úrovne poskytovanej starostlivosti a vzdelávanie na poli kardiovaskulárnej, intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby na Slovensku.

SKVIR má ďalej za úlohu rozvíjať odbornú, vedeckú a pedagogickú činnosť v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii a spolupracovať s ekvivalentami SKVIR v zahraničí a na celoeurópskej úrovni (CIRSE). SKVIR pri SLS je ideovým pokračovateľom a nadväzuje na činnosť PS KVIR pri SRS, ktorá vznikla na jeseň 2007 a jej činnosť bola ukončená rozhodnutím výboru PS KVIR 29.12.2011, kedy sa pretransformovala do SKVIR.

V januári 2012 na základe žiadosti prípravného výboru sa SKVIR stala kolektívnym členom SLS. V európskom kontexte je analógom SKVIR Európska spoločnosť pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE), so zámorským ekvivalentom – Spoločnosťou intervenčnej rádiológie (Society of Interventional Radiology – SIR).

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

Odborno-vzdelávacie aktivity členov i nečlenov združenia SKVIR.

Prečo dať daň práve nám:

Podpora vzdelávania ako investícia odbornej pripravenosti život zachraňujúcich intervenčných rádiológov je zárukou napredovania v jednej z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa medicínskych oblastí.

