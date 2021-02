Centrum Naša chalúpka, o.z.

V Centre Naša chalúpka, o.z. pracujeme s tými najzraniteľnejšími s deťmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím, snažíme sa zvyšovať kvalitu ich života.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 51242893

Sídlo: Generála Svobodu 977/46, Partizánske 958 01

Bankové spojenie: SK24 0900 000­0 0051 4004 9­650

Adresa webovej stránky: http://www.nasachalupka.sk

Kontakt: nasachalupka@ centrum.sk, tel. 0904 67 22 70

Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Združenie prešlo svojim vývojom a postupne svoje ciele vyprofilovalo najmä v oblasti sociálnych služieb.

Od januára 2020 sme začali prevádzkovať Domov sociálnych služieb – neštátne, neziskové zariadenie, poskytujúce komplexnú starostlivosť.

Našou snahou je vytvoriť pre nich motivujúce, prijímajúce prostredie a začleňovať ich do spoločnosti, aby si uvedomovali svoju hodnotu a dôležitosť, a aby hodnotili svoj život cez zmysluplné aktivity, s vedomím prijatia a s optimistickým pohľadom do budúcnosti. Majú ťažké osudy, ale my im pomáhame vstať a ísť ďalej. NEVZDÁVAŤ SA…BOJOVAŤ…BYŤ OPTIMISTICKÍ A MAŤ NÁDEJ…

Veríme, že každý človek môže napredovať a tiež veríme, že radosť je u neho najlepší motivátor. Denne podporujeme ich rozvoj pri bežných denných činnostiach podľa ich individuálnych-možností, tiež citlivo podporujeme ich vlastné aktivity.

Klientov spoznávame aj prostredníctvom dialógu s rodičmi, ktorí sú najlepšími odborníkmi na svoje dieťa. To nám umožňuje efektívne pracovať s dieťaťom a deťom to prináša pocit bezpečia a prijatia.

- PROJEKTY v roku 2020.

1. Projekt-SENZORICKÁ INTEGRÁCIA-CESTA K NAŠIM ZMYSLOM. Pre naše cieľové skupiny sme zriadili snoezelen miestnosť so zameraním na implementovanie veľmi inovatívnych terapeutických a podporných metód, kde na zmysly pôsobia svetlá, hudba, vône, príjemné textúry, povrchy a i. podnety. Jedná sa o cielenú a zmysluplnú terapiu pri ktorej sa vplýva na všetky zmysly. Vhodnou zmyslovou stimuláciou sa dokážu vytvoriť v mozgu nové synaptické spojenia a zmiernia sa neurologické poruchy a preto sa preukázateľne podieľa na zlepšení zdravotného stavu. Projekt podporil nákup technického vybavenia, terapeutických pomôcok, klimatizačnej jednotky do tejto multisenzorickej miestnosti.

2. Projekt-POMÁHAME NAJZRANITEĽNEJŠÍM KOMUNIKÁCIOU SPOZNAŤ SEBA, AJ SVET OKOLO NICH – získali sme finančné prostriedky na zakúpenie inovatívnych pomôcok pre náhradnú formu komunikácie – špeciálne softvéry pre bezdotykové ovládanie počítača a špeciálny program na hlasový výstup pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú problém komunikovať hovorenou rečou.

3. Získali sme 1. miesto za projekt INKLUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NÁŠEJ CHALÚPKE – v 7 edícií v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ nadačného fondu TESCO, kde o víťazoch rozhodovali zákazníci.

Zorganizovali sme tvorivé stretnutia, vyrábali sme – ručne pletené deky z vlny, košíčky z pedigu, zvieratká z ponožiek a množstvo ďalších výrobkov.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

Nakoľko sme od januára 2020 začali poskytovať ambulantnú sociálnu službu pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, finančné prostriedky sme použili na rehabilitačné terapie, na nákup didaktických pomôcok pre ľudí so širokým spektrom postihnutia od detskej mozgovej obrny až po autizmus, ktorých dôsledkom je vo väčšine prípadov kombinované viacnásobné postihnutie, mentálne aj telesné.

Prečo dať daň práve nám:

2% sa zdá byť málo, ale pre nás je to nezanedbateľná čiastka, ktorá navyše predstavuje flexibilne použiteľné prostriedky, ktoré nám dávajú možnosť reagovať na aktuálne potreby tých najzraniteľnejších – deti a mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

V auguste 2019 sa nám podarilo zaregistrovať na Trenčianskom samosprávnom kraji ambulantnú sociálnu službu pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Oficiálna prevádzka sociálnej služby začala v januári 2020. Je veľmi ťažké na Slovensku udržať a prevádzkovať takúto formu pomoci týmto deťom a ich rodinám.

Prosíme o podporu, aby aj oni mali možnosť na dôstojný život. Ak im pomôžeme pripravíme ich na lepší, aktívny budúci život.

Stále budú v niečom potrebovať pomoc, podporu a čas, lebo pokroky sa dejú pomaly, potrebujú čas, aby sa niečo naučili a keď im ho dáme, úspech sa dostaví.

