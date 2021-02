Detská organizácia FÉNIX, o.z.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 17310920

Sídlo: Bratislava

Bankové spojenie: SK06 1100 000­0 0026 6208 0­133

Adresa webovej stránky: http://do-fenix.sk

Kontakt: terka@ do-fenix.sk

Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

V roku 2020 sme mali prioritné 3 témy: životné prostredie – ekológia, udržateľný životný štýl, participáciu a dobrovoľníctvo.

Celoslovenské stretnutie Fénixákov ONLINE -Témou bolo životné prostredie, udržateľnosť. 3 dňové online podujatie, ktoré pozostávalo z online workshopov (prihlásení účastníci dostali poštou balík s materiálom) a na online wokshope získali informácie o odpadoch, triedení, vyskúšali si upcykláciu, analýzu odpadu a vytvorili si vlastnú bylinkovú záhradu. Realizovali sme akreditované vzdelávanie Mladý vedúci. Na 5 dňovom vzdelávaní sme vyškolili 12 nových mladých vedúcich.

Realizovali sa online vzdelávania, regionálne vzdelávania pre deti , mládež, pre dobrovoľníkov, 4 mládežnícke konferencie, 1 detská konferencia.

Letná škola školička – Počas opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 mnohé deti nemali možnosť vzdelávať sa a zapájať sa do aktivít. Pre deti s nedostatkom príležitosti, z vylúčených komunít, deti pre ktoré bolo náročné zapájať sa do online aktivít z rôznych dôvodov sme preto pre základné organizácie a školy, pri ktorých pôsobia, pripravili Letnú školu školičku, kde sa prepájalo formálne a neformálne vzdelávanie.

Letný zážitkový kurz – Eko trhy (nielen nápadov) týždenného letného zážitkovo-vzdelávacieho kurzu, ktorý sa niesol v znamení spoznávania prírody, tvorivosti a ekológie. Súčasťou bola aj Detská konferencia na tému Voda, to najcennejšie.

V spolupráci s odborom prevencie kriminality MV sa uskutočnili v základných organizáciách interaktívne online webináre pod vedením odborných lektorov.

Každý týždeň poskytujeme online mentoring a „posedenie pri kávičke“ – odborné konzultácie pre našich členov a dobrovoľníkov.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

V roku 2020 sme 2% z dane použili na pobytové podujatia, uskutočnili sa akreditované vzdelávacie podujatia, Základné organizácie uskutočnili nákup materiálu na pravidelnú činnosť, zrealizovali sa Letné školy školičky, kde sa prepájalo formálne a neformálne vzdelávanie, realizovali sme rôzne Ekologické aktivity a iné.

Prečo dať daň práve nám:

Naším zámerom je pomáhať deťom a mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.

