Spolu krok za krokom, o.z.

Občianske združenie, ktoré aj napriek ťažkému štartu do života a množstvu diagnóz pomáha našim predčasne narodeným dvojičkám.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 52021033

Sídlo: Hlavná 657/3

Bankové spojenie: SK06 7500 000­0 0040 2671 0­789

Adresa webovej stránky: http://www.spolukrokzakrokom.sk

Kontakt: info@ spolukrokzakrokom.sk

Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Financovanie rehabilitácií v súkromných centrách, delfinoterapia, iné podporné terapie zamerané na psychomotorický vývin (EEG Biofeedback, logopedická intervencia, scenar terapia, hipoterapia a i.)

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

Vďaka finančným prostriedkom vyzbieraným z darov a 2% sme mohli v roku 2020 s dcérkou absolvovať rehabilitačné pobyty v súkromných centrách, cvičenie s kvalifikovaným fyzioterapeutom, individuálne plávanie, hipoterapiu a množstvo ďalších terapií, ktoré nám pomáhajú napredovať. Zároveň nám tieto zdroje umožnili pokrývať náklady na lieky, vitamíny, cestovné náklady, ubytovanie počas rehabilitačných pobytov a rehabilitačné pomôcky, ktoré dcérke pomáhajú nielen pri domácom cvičení, ale aj pri každodenných aktivitách.

Prečo dať daň práve nám:

Naše dvojičky sa narodili v 25. týždni tehotenstva s hmotnosťou 500g a 710g a prešli si dlhú a zložitú cestu s množstvom komplikácií, no dokázali, že sú veľké bojovníčky. Dnes majú 4 roky a my sa každý deň SPOLU KROK ZA KROKOM snažíme o ich zdravší a plnohodnotnejší život. Jedna z dvojičiek má diagnózu detskej mozgovej obrny a naším najväčším snom je postaviť ju na vlastné nohy. Ani staršia dvojička sa nevyhla zdravotným komplikáciám, no vďaka terapiám, ktoré absolvuje, dnes pomaly dobieha svojich rovesníkov.

Pravidelnými rehabilitáciami a ostatnými terapiami sa im snažíme zabezpečiť všetko to, o čom sme presvedčení, že ich posúva vpred a umožní im tak viesť zdravší a samostatnejší život. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať svoje 2% práve nášmu občianskemu združeniu SPOLU KROK ZA KROKOM a i za to, že im spolu s nami veríte.

