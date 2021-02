DOBRÝ ANJEL, n. o.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 37887319

Sídlo: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Bankové spojenie: SK78 0200 000­0 0021 9725 8­257

Adresa webovej stránky: https://dobryanjel.sk/

Kontakt: info@ dobryanjel.sk

Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

DOBRÝ ANJEL je Systém, s ktorým môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, malými pravidelnými mesačnými príspevkami každý mesiac finančne pomáhať až tisíckam chorých. Cieľom neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL je, aby chorý človek a jeho rodina dostávali pravidelnú mesačnú finančnú pomoc okolo 145 EUR. Mesačný príspevok môže aspoň trochu pomôcť preklenúť finančnú tieseň, do ktorej sa veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny v dôsledku choroby.

Okrem finančnej pomoci zapájame komunitu DOBRÉHO ANJELA do projektov, kde deti môžu kreatívne tvoriť, dospelý sa môžu zapojiť do športových podujatí alebo podporiť rodiny iným spôsobom. Jeden z podobných projektov bola súťaž, v ktorej deti navrhli dizajn hokejovej helmy pre populárneho brankára Júliusa Hudáčeka. Po hokejovej sezóne túto prilbu vydražíme a získané financie prerozdelíme medzi rodiny DOBRÉHO ANJELA.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

Všetky dary získané z 2% z dane sme prerozdelili do posledného centu medzi rodiny zo Systému DOBRÝ ANJEL. Postarali sme sa o to, aby tieto rodiny nemuseli riešiť rozhodnutia, či budú platiť účty alebo lieky a rehabilitácie. Najčastejšie výdaje rodín, kde sa ich člen lieči na rakovinu alebo dieťa na inú ťažkú chorobu, sú náklady na cestovanie do nemocnice alebo za lekárom, poplatky za pobyt v nemocnici rodiča s dieťaťom, vitamíny, doplatky za lieky, rehabilitácie alebo zdravotné pomôcky.

Prečo dať daň práve nám:

Pretože jedinečnosť DOBRÉHO ANJELA stojí na týchto 3 pilieroch:

Pomáha pravidelne každý mesiac. Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý mesiac finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni. Pravidelná pomoc je dôležitá, pretože rodiny žijú dlhodobo so zníženým príjmom kvôli liečbe a ich úspory sa rýchlo vyčerpajú. Príspevky doručuje chorým do posledného centu. Systém DOBRÝ ANJEL rozdeľuje všetky dary získané od tisícok Dobrých anjelov, ktoré získal z predchádzajúceho mesiaca, rovným dielom stovkám rodín do posledného cestu. Príspevky sú zasielané rodinám v prvý pracovný deň. Všetky prevádzkové náklady na chod neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené z peňazí Partnerov Systému DOBRÝ ANJEL. Darca vždy presne vie, komu pomáha. Každý darca, Dobrý anjel, má vlastné Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré mu umožňuje prístup na jeho Osobný účet na www.dobryanjel.sk. Na ňom môže sledovať, aká je aktuálna výška jeho príspevkov. Darca tam tiež vidí mená, adresy a životné príbehy ľudí, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL doručuje jeho príspevky.

