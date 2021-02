Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42093660

Sídlo: Ul. J. Záborského 1621/16, 075 01 Trebišov

Bankové spojenie: SK72 8330 000­0 0028 0132 1­452

Adresa webovej stránky: http://bedmintontv.webnode.sk

Kontakt: E-mail: trebinton@ gmail.com, Tel.: 0905 54 57 44, kontaktná osoba Ján Chovanec

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

Trebišov je jediné mesto na Zemplíne, kde pôsobí aktívny bedmintonový klub. Tréningovým a turnajovým centrom je ZŠ na Komenského ul. Bedmintonový klub Trebišov má v súčasnosti družstvá dospelých, dorastu a žiactva. Klub v priebehu roka organizuje 8 turnajov Zemplínskej ligy žiakov, ktoré sú zaradené aj do Grand Prix Slovakia. Hlavnými turnajmi pre dospelých a dorast sú každoročne turnaje o Veľkonočný košík (v roku 2021 by mal byť už 44. ročník) a Vianočný turnaj (v roku 2021 by mal byť 45. ročník). Klub nadviazal športové kontakty aj s bedmintonistami v Maďarsku a Poľsku.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

Športové potreby, Zemplínska liga žiakov, turnaje dospelých a dorastu.

Prečo dať daň práve nám:

Prečo dať 2 % zo zaplatenej dane práve nám? Tak toto je už naozaj na rozhodnutí samotných darcov. Možnože ste sem zavítali len úplnou náhodou, možno ste našimi členmi, rodičmi žiakov či dorastencov, prípadne našimi známymi či neznámymi priaznivcami. O činnosti prvého bedmintonového klubu v Trebišove sa viac dočítate na našich webových stránkach. Ak by niekto z Vašej rodiny alebo známych mal záujem stať sa členom nášho klubu a hrať bedminton rekreačne či súťažne, kedykoľvek sa môžete prihlásiť. Ak to epidemiologická situácia dovolí, stretneme sa v telocvični. Ak ste však zo vzdialenejších miest, tak len Vaše prípadné sympatie k tomuto športu Vám môžu dať impulz, aby ste 2 % daň dali práve nám. Ak sa rozhodnete naozaj pre nás, ďakujeme… a tešíme sa na osobné stretnutie v telocvični, prípadne aspoň na telefonický či písomný kontakt.

