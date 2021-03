Strieborné líšky

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 51409071

Sídlo: Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava

Bankové spojenie: SK 6683300000002­301429344

Adresa webovej stránky: www.biomedcentrum.sav.sk/…ej-aktivity/

Kontakt: štatutárny zástupca: Ing. Danica Paulovčinová, email:danica.pau­lovcinova@gma­il.com, mobil: +421948420401

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

O účinkoch pohybovej aktivity na zdravie seniorov sme hovorili v Senior klube rádia Regina a tiež v relácii Kontakty. O cvičení cez aplikáciu ZOOM budeme hovoriť v relácii STV2 Moja diagnóza.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

V roku 2020 sme sa prvýkrát uchádzali o dve percentá z dane. Chceli sme ich použiť na dokúpenie chýbajúceho športového náradia, prípadne prispieť na kúpu opotrebovaného kardio prístroja. Pre pandémiu sme to žiaľ nestihli.

Prečo dať daň práve nám:

Propagujeme koncept aktívneho starnutia. Pravidelným kardio-silovým cvičením pod dohľadom trénerov v malých skupinách v našom Centre pohybovej aktivity už tretí rok si navzájom pomáhame budovať dobrú fyzické kondíciu a posilňujeme svoje mentálne zdravie. Chceli by sme, aby nás – zdatných a pozitívne naladených seniorov bolo čo najviac, aby takúto možnosť dostali aj vaši rodičia alebo starí rodičia po celom Slovensku. Na to potrebujeme vyškoliť a zaplatiť dobrých trénerov, či zariadiť malú telocvičňu. Tú našu nám naši šikovní vedci a lekári prerobili z knižnice. Bolo by skvelé, keby ste nás podporili darovaním dvoch percent z Vašich daní. Ďakujeme

