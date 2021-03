Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45415411

Sídlo: Mlynská 628/19, 900 44 Tomášov

Bankové spojenie: SK4183300000002900726252

Adresa webovej stránky: https://www.prenastomasov.sk/index.php

Kontakt: oz.prenastomasov@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: iné

Aktivity a projekty:

Organizovanie : florbalového turnaja, cyklistické preteky pre deti, lyžiarskych zájazdov, turistické zájazdy v rámci Slovenskej republiky, kultúrno – spoločenských akcií, a to predvianočné exteriérové vystúpenia pre deti vo vlastnej réžii členov a podporovateľov združenia, aj komerčné divadlo v KD, , či Silvestrovská zábava Zameriavame sa aj na charitatívnu činnosť, a to zber šatstva, funkčnej elektroniky a suchých potravín do najchudobnejších oblastí Slovenska najmä pre marginalizované skupiny. Naša pomoc smeruje aj našej obci Tomášov pri upratovaní obce v rámci Dňa Zeme. Individuálna finančná pomoc smeruje aj úspešnému kadetovi v lukostreľbe (olympijský luk), ktorý je obyvateľom obce Tomášov.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

2% z dane v roku 2020 sme IBA z dôvodu pandemických opatrení ešte nestihli na naše aktivity minúť. V prípade uvoľnenia pandemických opatrení máme v pláne v obci namaľovať všetky bezpečnostné zábradlia, plánujeme spoznávací výlet a letnú turistiku v rámci Slovenska. Pred Vianocami plánujeme predvianočné predstavenie. Aktivity nášho združenia v maximálnej miere závisia od pandemickej situácie na Slovensku. Po minulé roky sme 2 % použili na naše rôzne športové, kultúrne, spoločenské či charitatívne aktivity, ktoré sú zdokumentované na našom webe, resp. na Facebooku Pre náš Tomášov.

Prečo dať daň práve nám:

Naše občianske združenie má vlastné príjmy iba z členského príspevku členov združenia. Tento príspevok nepostačuje na našu rozsiahlu činnosť. Nakoľko príjmy pre občianske združenia sú značne limitované 2 % sú našim hlavným príjmom z ktorého realizujeme naše aktivity pre spestrenie občanov obce Tomášov ako aj ich priateľov, a preto sa o tieto 2 % aj pravidelne uchádzame. V našom občianskom združení je dôraz kladený na komunitnú spolupatričnosť, ochotu pomáhať si a najmä vytvárať rôzne pekné podujatia v našej obci. ĎAKUJEME

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.