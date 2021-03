Tanečná a výtvarná škola art SLNEČNICE

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42364337

Sídlo: Narcisová 799/8, 821 01 Bratislava

Bankové spojenie: SK1183300000002400652410

Adresa webovej stránky: https://www.artslnecnice.sk

Kontakt: erika.gregorova@ artslnecnice.sk, 0907 288 446

Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

Široká ponuka tanečných a gymnastických kurzov pre dospelých a deti v slovenskom či anglickom jazyku

Plesová a svadobná príprava v slovenskom, anglickom či francúzskom jazyku, príprava na konzervatórium, individuálne lekcie

Nadštandardná výtvarná výchova pre dospelých a deti

Vystúpenia žiakov tanečného aj výtvarného odboru na rôznych dobročinných akciách a podujatiach kultúrneho charakteru, účasť na domácich aj medzinárodných súťažiach

Absolvovanie tanečných súťaží, výtvarných súťaží a vernisáží a pod.

Letné denné tábory spojené so zdravým stravovaním a výučbou detí k ekologickému mysleniu, tanečné pobytové sústredenia.

Pravidelné reporty, videá či fotografie z jednotlivých hodín posielané rodičom detí

Vyučovanie prebiehajúce priamo v škole alebo v blízkosti školy, rodič nemusí dieťa na krúžok priviesť

Veľmi priaznivé ceny

Skúsení lektori s pedagogickým nadaním a vzťahom k deťom

Osobná alebo emailová komunikácia lektora s rodičmi na pravidelnej báze

Snaha zapojiť do lekcií aj ľudí v dôchodkovom veku

Ponuka štipendií/zľav­nených kurzov pre žiakov zo sociálne slabších rodín či z detského domova

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

Kúpa tanečných a výtvarných pomôcok – napr. baletná tyč, airtrack, pec na keramiku, výkresy, farby, nákup kostýmov pre deti na tanečné súťaže a vystúpenia, odmeny pre deti, vymaľovanie tanečnej sály.

Prečo dať daň práve nám:

Vďaka 2% sa nám podarilo prežiť prvú vlnu pandémie a v lete sme sa veľmi tešili, ze je možné organizovať letné tábory a sústredenia pre deti. Všetci sme sa nabili dobrým pocitom, že už je to fajn, opäť sme sa videli a tvorili. Verili sme, že v novom školskom roku sa plnou parou pustíme opäť do práce, ktorá nám dáva obrovský zmysel, ale prišla ďalšia vlna pandémie, ešte náročnejšia a dlhšia. Fungujeme momentálne vo veľmi úspornom režime na online hodinách, ale niektoré skupiny nefungujú vôbec. Nájom za priestor však platiť musíme a snažíme sa aj napriek stratám ponechať lektorom ich prácu, ale nevieme dokedy. Stále veríme, ze vzdelávať deti i dospelých v umeleckých a pohybových aktivitách ma zmysel, a to nielen v čase pandémie. Ďakujeme

