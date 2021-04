Lukostrelecký klub Turiec

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 51130386

Sídlo: M.Galandu 4612/2, Martin

Bankové spojenie: SK77 8330 000­0 0028 0132 3­108

Adresa webovej stránky: http://lkturiec.sk

Kontakt: lkturiec@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

Organizujeme pravidelné tréningy. Zúčastňujeme sa na súťažiach na celoslovenskej úrovni, kde dosahujeme medailové úspechy ako medzi dospelými tak aj v mládežníckych kategóriách. Pre záujemcov z radov verejnosti organizujeme začiatočnícke kurzy, aby fanúšikovia mali možnosť pod odborným dohľadom a bezpečným spôsobom si lukostreľbu aspoň vyskúšať.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2020:

Prenájom tréningových priestorov, údržba a obnova nevyhnutného vybavenia.

Prečo dať daň práve nám:

Náš dlhodobý cieľ je vybudovať zázemie (lukostrelnicu), ktoré by nám prinieslo viac tréningových možností a väčšiu nezávislosť na počasí. Tak by sme mohli posunúť nielen našu športovú úroveň, ale aj sprístupniť tento krásny tradičný (a zároveň olympijský) šport väčšiemu počtu záujemcov. Pandémia naše aktivity poriadne pribrzdila. O to viac sa tešíme zasa von. Návrat do rytmu nebude ľahký, no budeme sa snažiť. Za podporu vopred ďakujeme.

