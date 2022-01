Karate klub Duvikan Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31820719

Sídlo: Lietavská 13, 851 06 Bratislava

Bankové spojenie: SK1211000000002625766523

Adresa webovej stránky: http://www.duvikan.sk

Kontakt: 0903919943

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

Tréningy detí, mládeže, dospelých, odborné semináre, letné sústredenie, denné tábory

Na čo šli 2 % z dane v roku 2021:

Nájomné, štartovné na súťažiach, poplatky za semináre, poplatky za sústredenie, nákup športového vybavenia

Prečo dať daň práve nám:

Dnešná doba nepraje tréningom a športu zvlášť. Radi by sme fungovali i naďalej, no je to veľmi zložité. Finančné prostriedky z 2% Vašich daní nám pomôžu prekonať náročné obdobie a pokračovať v trénovaní detí, mládeže i dospelých.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.