Športový strelecký klub MpB

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42269601

Sídlo: Stará Vajnorská 37A, 831 04 Bratislava

Bankové spojenie: SK38 8330 000­0 0020 0055 9­225

Adresa webovej stránky: http://mpb-ssk.mozello.com/

Kontakt: mpb.sk@ gmail.com, 0903 589 722

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

Našou hlavnou aktivitou je strelecký tréning a príprava na súťaže. V prípade získania prostriedkov by sme finančne podporili našich členov, prípadne by sme zasponzorovali združenie Legis Telum, ktoré sa zaoberá zbraňovou tematikou z právneho hľadiska, a ešte by sme sa radi stali partnerom niektorej z medzinárodných streleckých súťaží, ktoré sa v SR pravidelne konajú.

Ďakujeme za príspevok.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2021:

Neboli sme prijímateľom

Prečo dať daň práve nám:

Máme za to, že legálna držba zbraní je dôležitý aspekt slobodnej a zodpovednej spoločnosti. Bohužiaľ v skutku nie dobrá situácia v USA spôsobuje nespravodlivý tlak na legálnu držbu zbraní. Neberie totiž do úvahy, že v USA si zákony súvisiace s držbou zbraní upravujú jednotlivé štáty samostatne. Pritom niektoré štáty majú prísnejšie zákony o držbe ako SR, napriek tomu násilná kriminalita a počet vrážd je tam ďaleko vyšší ako v SR – zároveň ale často sú tieto smutné štatistiky vyššie ako v iných štátoch USA, kde sú tieto zákony postavené voľnejšie.

Jednoducho úroveň kriminality sa nedá dať do jedného merítka s legálnou držbou zbraní. Veď Slovensko aj Česko sú aj v porovnaní s inými štátmi EÚ veľmi bezpečné a pritom máme relatívne vysoký počet držiteľov zbraní – v SR okolo 150 tisíc, v ČR cca 600 tisíc.

Našim snažením je a bude verejná prezentácia a podpora osobných slobôd v tomto smere ako aj propagovania osobnej zodpovednosti.

Zároveň ako členovia športového klubu užívame strelné zbrane ku výkonu športovej činnosti, a to najmä v disciplínach IPSC – čo je dynamická forma streleckých súťaží na parkúroch.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.