Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42128749

Sídlo: Čmelíkova 17, 821 03 Bratislava

Bankové spojenie: SK59 3100 000­0 0041 2001 9­409

Adresa webovej stránky: http://www.cces.sk

Kontakt: e-mail: canis.center.eddy.slovakia@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: iné

Aktivity a projekty:

Pravidelne organizujeme viacero pretekov ako aj pre deti a mládež, tak aj pre seniorov – všetko so zameraním na prácu so psom. Každoročne poriadame aj Letný výcvikový tábor so zameraním na poslušnosť, obratnosť, tréningy stôp ako i vyhľadávanie osôb v lese či v ruine.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2021:

Prečo dať daň práve nám:

Canis Center Eddy Slovakia je organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje výcviku záchranárskych psov. Naši dobrovoľní členovia prídu pomôcť s vyhľadaním nezvestnej osoby kedykoľvek, čo môže v konečnom dôsledku pomôcť zachrániť život.

NIKTO Z NÁS NEVIE KEDY BUDE TAKÚTO POMOC POTREBOVAŤ!

